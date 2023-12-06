Госдума приняла закон, ограничивающий использование телефонов в школе. Скрин

06 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Нормы начнут действие с 1 сентября 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума во втором чтении одобрила закон о запрете использования смартфонов школьниками и об обязательных уроках труда в начальной и средней школе. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. Данные нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года. За запрет использования смартфонов во время уроков в школе проголосовало 390 человек. Решение было принято единогласно. Закон начнет свое действие с 1 сентября 2024 года. Школьники смогут использовать телефон только в учебных и экстренных целях. Также в школах будут вводиться обязательные уроки труда в начальной и средней звенах. Результаты голосования за запрет использования телефонов в школе Прямой эфир Пленарного заседания Госдумы http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/ Ранее сообщалось, что использование телефонов планируется запретить использовать на уроках в школах с января 2024 года, передает RT. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала закон о запрете использования смартфонов в школах.

Госдума во втором чтении одобрила закон о запрете использования смартфонов школьниками и об обязательных уроках труда в начальной и средней школе. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. Данные нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года. За запрет использования смартфонов во время уроков в школе проголосовало 390 человек. Решение было принято единогласно. Закон начнет свое действие с 1 сентября 2024 года. Школьники смогут использовать телефон только в учебных и экстренных целях. Также в школах будут вводиться обязательные уроки труда в начальной и средней звенах. Ранее сообщалось, что использование телефонов планируется запретить использовать на уроках в школах с января 2024 года, передает RT. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала закон о запрете использования смартфонов в школах.