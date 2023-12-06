Госдума приняла закон, ограничивающий использование телефонов в школе. Скрин

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Школа. Курган, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Нормы начнут действие с 1 сентября 2024 года Фото:

Госдума во втором чтении одобрила закон о запрете использования смартфонов школьниками и об обязательных уроках труда в начальной и средней школе. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. Данные нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

За запрет использования смартфонов во время уроков в школе проголосовало 390 человек. Решение было принято единогласно. Закон начнет свое действие с 1 сентября 2024 года. Школьники смогут использовать телефон только в учебных и экстренных целях. Также в школах будут вводиться обязательные уроки труда в начальной и средней звенах.

Результаты голосования за запрет использования телефонов в школе
Результаты голосования за запрет использования телефонов в школе

Ранее сообщалось, что использование телефонов планируется запретить использовать на уроках в школах с января 2024 года, передает RT. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала закон о запрете использования смартфонов в школах.

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Госдума во втором чтении одобрила закон о запрете использования смартфонов школьниками и об обязательных уроках труда в начальной и средней школе. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. Данные нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года. За запрет использования смартфонов во время уроков в школе проголосовало 390 человек. Решение было принято единогласно. Закон начнет свое действие с 1 сентября 2024 года. Школьники смогут использовать телефон только в учебных и экстренных целях. Также в школах будут вводиться обязательные уроки труда в начальной и средней звенах. Ранее сообщалось, что использование телефонов планируется запретить использовать на уроках в школах с января 2024 года, передает RT. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала закон о запрете использования смартфонов в школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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