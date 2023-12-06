Госдума во втором чтении одобрила закон о запрете использования смартфонов школьниками и об обязательных уроках труда в начальной и средней школе. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. Данные нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
За запрет использования смартфонов во время уроков в школе проголосовало 390 человек. Решение было принято единогласно. Закон начнет свое действие с 1 сентября 2024 года. Школьники смогут использовать телефон только в учебных и экстренных целях. Также в школах будут вводиться обязательные уроки труда в начальной и средней звенах.
Ранее сообщалось, что использование телефонов планируется запретить использовать на уроках в школах с января 2024 года, передает RT. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала закон о запрете использования смартфонов в школах.
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