Власти впервые подтвердили вспышку коклюша в Свердловской области

06 декабря 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг показателя 26,6 на 100 тыс. населения Фото: Илья Московец © URA.RU В 2023 году в Свердловской области эпидемиологи отмечают рост заболеваемости коклюшем. Об этом URA.RU сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. Это первый официальный комментарий санврачей по данной теме. «Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости СМУ „доковидного периода“ (2015—2019 гг.). Ключевой мерой профилактики коклюша является иммунизация. Она призвана защитить детей раннего возраста, поскольку именно у них высок риск тяжелого течения заболевания, осложнений и вероятность летального исхода», — говорится в сообщении. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, обследуются контактные, вводятся ограничительные мероприятия. Именно разобщение детей (ограничение контактов) является самой эффективной мерой для ограничения распространения заболеваемости в организованном коллективе. «Для снижения риска заболевания коклюшем необходимо соблюдать и другие меры неспецифической профилактики: проветривать помещения, использовать рециркуляторы для дезинфекции воздуха, проводить влажную уборку с использованием дезинфектантов. Родителям следует помнить, что при появлении у ребенка признаков инфекционного заболевания (кашля), не нужно отправлять его в детский сад или школу и заниматься самолечением, а необходимо обратиться к врачу», — заявили санврачи. О том, что в Екатеринбурге выявили как минимум несколько десятков случаев заболевания коклюшем, URA.RU сообщало 4 декабря. Согласно неофициальным данным, первое место по заболеваемости занимает Орджоникидзевский район. За ноябрь там было выявлено 108 случаев заражения. В Железнодорожном районе за прошлый месяц зарегистрированы 58 заболевших. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году в Свердловской области эпидемиологи отмечают рост заболеваемости коклюшем. Об этом URA.RU сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. Это первый официальный комментарий санврачей по данной теме. «Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости СМУ „доковидного периода“ (2015—2019 гг.). Ключевой мерой профилактики коклюша является иммунизация. Она призвана защитить детей раннего возраста, поскольку именно у них высок риск тяжелого течения заболевания, осложнений и вероятность летального исхода», — говорится в сообщении. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, обследуются контактные, вводятся ограничительные мероприятия. Именно разобщение детей (ограничение контактов) является самой эффективной мерой для ограничения распространения заболеваемости в организованном коллективе. «Для снижения риска заболевания коклюшем необходимо соблюдать и другие меры неспецифической профилактики: проветривать помещения, использовать рециркуляторы для дезинфекции воздуха, проводить влажную уборку с использованием дезинфектантов. Родителям следует помнить, что при появлении у ребенка признаков инфекционного заболевания (кашля), не нужно отправлять его в детский сад или школу и заниматься самолечением, а необходимо обратиться к врачу», — заявили санврачи. О том, что в Екатеринбурге выявили как минимум несколько десятков случаев заболевания коклюшем, URA.RU сообщало 4 декабря. Согласно неофициальным данным, первое место по заболеваемости занимает Орджоникидзевский район. За ноябрь там было выявлено 108 случаев заражения. В Железнодорожном районе за прошлый месяц зарегистрированы 58 заболевших.