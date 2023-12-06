06 декабря 2023

Курганцы раскупили все билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон спектакля «Щелкунчик». Екатеринбург, спектакль щелкунчик
Курганцы устроили ажиотаж из-за билетов на «Щелкунчика» Фото:

В Курганском театре драмы раскупили билеты на спектакль «Щелкунчик». Жители не смогут приобрести билеты на представления, которые пройдут 4 и 6 января 2024 года. Это заметила корреспондент URA.RU на официальном сайте курганского драмтеатра.

«В Кургане начался ажиотаж из-за спектакля „Щелкунчик“. В драмтеатре не осталось билетов на 4 и 6 января», — передает корреспондент URA.RU.

Журналист информационного агентства обратилась за комментарием к сотрудникам Курганского театра драмы. Корреспонденту информацию подтверждать не стали, пояснив, что вся актуальная информация публикуется на сайте. Более развернутого ответа журналисту получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупали самые дорогие билеты на московского стендап-комика. Тогда на выступление юмориста гурама Амаряна ни оставалось билетов на места в первом и втором рядах.

В драмтеатре не осталось билетов на «Щелкунчика»
В драмтеатре не осталось билетов на «Щелкунчика»
Фото:
В Кургане образовался ажиотаж из-за билетов на новогодний спектакль
В Кургане образовался ажиотаж из-за билетов на новогодний спектакль
Фото:

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В Курганском театре драмы раскупили билеты на спектакль «Щелкунчик». Жители не смогут приобрести билеты на представления, которые пройдут 4 и 6 января 2024 года. Это заметила корреспондент URA.RU на официальном сайте курганского драмтеатра. «В Кургане начался ажиотаж из-за спектакля „Щелкунчик“. В драмтеатре не осталось билетов на 4 и 6 января», — передает корреспондент URA.RU. Журналист информационного агентства обратилась за комментарием к сотрудникам Курганского театра драмы. Корреспонденту информацию подтверждать не стали, пояснив, что вся актуальная информация публикуется на сайте. Более развернутого ответа журналисту получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупали самые дорогие билеты на московского стендап-комика. Тогда на выступление юмориста гурама Амаряна ни оставалось билетов на места в первом и втором рядах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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