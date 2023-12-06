Курганцы раскупили все билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик». Скрин

07 декабря 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Курганцы устроили ажиотаж из-за билетов на «Щелкунчика» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганском театре драмы раскупили билеты на спектакль «Щелкунчик». Жители не смогут приобрести билеты на представления, которые пройдут 4 и 6 января 2024 года. Это заметила корреспондент URA.RU на официальном сайте курганского драмтеатра. «В Кургане начался ажиотаж из-за спектакля „Щелкунчик“. В драмтеатре не осталось билетов на 4 и 6 января», — передает корреспондент URA.RU. Журналист информационного агентства обратилась за комментарием к сотрудникам Курганского театра драмы. Корреспонденту информацию подтверждать не стали, пояснив, что вся актуальная информация публикуется на сайте. Более развернутого ответа журналисту получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупали самые дорогие билеты на московского стендап-комика. Тогда на выступление юмориста гурама Амаряна ни оставалось билетов на места в первом и втором рядах. В драмтеатре не осталось билетов на «Щелкунчика» Фото: скрин сайта Курганского театра драмы В Кургане образовался ажиотаж из-за билетов на новогодний спектакль Фото: скрин сайта Курганского театра драмы

В Курганском театре драмы раскупили билеты на спектакль «Щелкунчик». Жители не смогут приобрести билеты на представления, которые пройдут 4 и 6 января 2024 года. Это заметила корреспондент URA.RU на официальном сайте курганского драмтеатра. «В Кургане начался ажиотаж из-за спектакля „Щелкунчик“. В драмтеатре не осталось билетов на 4 и 6 января», — передает корреспондент URA.RU. Журналист информационного агентства обратилась за комментарием к сотрудникам Курганского театра драмы. Корреспонденту информацию подтверждать не стали, пояснив, что вся актуальная информация публикуется на сайте. Более развернутого ответа журналисту получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупали самые дорогие билеты на московского стендап-комика. Тогда на выступление юмориста гурама Амаряна ни оставалось билетов на места в первом и втором рядах.