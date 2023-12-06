Курганский депутат ГД объяснил плюсы запрета на телефоны в школах

Член Госдумы от Курганской области сообщил о плюсах запрета на телефоны в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Депутат ГД Ильтяков считает, что решение об ограничении пользования телефоном повысит качество образования российских школьников Фото:

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков поддержал закон, ограничивающий использование телефонов в российскими школьниками во время уроков и отметил, что это повысит качество образования. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня приняли во втором чтении поправки в закон об образовании. В школах будет запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках, за исключением экстренных случаев. О принятии таких поправок неоднократно говорили учителя и родители. На уроке дети не должны отвлекаться и тратить время на развлечения в телефоне или списывать задания. Уверен, принятое решение повысит качество образования наших детей», — пишет Ильтяков. Также он отметил, что вместе с этими поправками в программу образования вернется обязательный урок труда в начальных и средних классах.

За запрет использования смартфонов во время уроков в школе проголосовало 390 человек. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. Решение было принято депутатами единогласно. Сообщалось, что нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

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Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков поддержал закон, ограничивающий использование телефонов в российскими школьниками во время уроков и отметил, что это повысит качество образования. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня приняли во втором чтении поправки в закон об образовании. В школах будет запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках, за исключением экстренных случаев. О принятии таких поправок неоднократно говорили учителя и родители. На уроке дети не должны отвлекаться и тратить время на развлечения в телефоне или списывать задания. Уверен, принятое решение повысит качество образования наших детей», — пишет Ильтяков. Также он отметил, что вместе с этими поправками в программу образования вернется обязательный урок труда в начальных и средних классах. За запрет использования смартфонов во время уроков в школе проголосовало 390 человек. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. Решение было принято депутатами единогласно. Сообщалось, что нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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