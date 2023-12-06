Сотрудник «Транснефти» в ХМАО отсудил 800 тысяч рублей за незаконное сокращение

«Транснефть-Сибирь» задолжала сотруднику зарплату за время вынужденного прогула Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Работник подразделения «Транснефть-Сибирь» из Нижневартовска (ХМАО) отсудил у компании 800 тысяч рублей за незаконное сокращение. В документах Нижневартовского городского суда указано, что работодатель восстановил сотрудника в должности, но не выплатил зарплату за время вынужденного прогула.

«Начальника участка Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов ООО „Транснефть-Сибирь“ уволили в связи с сокращением, суд признал действия работодателя незаконными, но компания отказалась в добровольном порядке выплачивать истцу заработную плату за период незаконного увольнения. Суд постановил взыскать с предприятия денежную компенсацию 772 839 рублей 32 копейки», — указано в документах суда.

Компания больше года не погашала долг по зарплате за время вынужденного прогула. Дополнительно к указанной сумме работник требовал компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, но суд постановил выплатить за моральные страдания только три тысячи рублей.

Агентство направило в компанию «Транснефть-Сибирь» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что машинист дочернего общества «Роснефти» из Нижневартовска отсудил у работодателя 600 тысяч рублей за вибрационную болезнь. Компания не согласилась с решением суда, подала апелляцию с требованием снизить сумму выплат, но в очередной раз проиграла.