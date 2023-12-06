В Екатеринбурге 33-летняя Ситора Усманова пошла с двумя 13-летними детьми в школу в Октябрьском районе, но пропала вместе с ними. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«О пропаже жены и двух детей рассказал муж. По его словам, Ситора повела Сабрину и Сарвара устраивать в школу, но по дороге они пропали. Ведем поиски вместе с полицейскими», — пояснили в отряде.
Приметы Ситоры Усмановой: среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Она была одета в бежевую куртку, светлые штаны и угги, на голове носит платок.
Приметы Сарвара: худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Был одет в зеленую куртку, черную шапку и кроссовки.
Приметы Сабрины: худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Была одета в кожаную черную куртку, желтую шапку, синюю кофту и джинсы.
Если вам известно местоположение пропавших, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20 («Прорыв»). Розыском также занимается отдел полиции №6. Вы можете сообщить информацию об Усмановых силовикам по телефону +7 (343) 356-42-06.
В Екатеринбурге 33-летняя Ситора Усманова пошла с двумя 13-летними детьми в школу в Октябрьском районе, но пропала вместе с ними. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «О пропаже жены и двух детей рассказал муж. По его словам, Ситора повела Сабрину и Сарвара устраивать в школу, но по дороге они пропали. Ведем поиски вместе с полицейскими», — пояснили в отряде. Приметы Ситоры Усмановой: среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Она была одета в бежевую куртку, светлые штаны и угги, на голове носит платок. Приметы Сарвара: худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Был одет в зеленую куртку, черную шапку и кроссовки. Приметы Сабрины: худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Была одета в кожаную черную куртку, желтую шапку, синюю кофту и джинсы. Если вам известно местоположение пропавших, то сообщите по номеру +7 (900) 044-02-20 («Прорыв»). Розыском также занимается отдел полиции №6. Вы можете сообщить информацию об Усмановых силовикам по телефону +7 (343) 356-42-06.