07 декабря 2023

В Самаре нашли пропавшую в Екатеринбурге мать с двумя детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Храме на крови. Екатеринбург, материнство, девочка, кукла, мать с ребенком
Силовики выясняют, каким образом женщина с детьми оказались в Самаре Фото:

В Екатеринбурге закончились поиски 33-летней Ситоры Усмановой и двух ее 13-летних детей. Пропавших нашли в Самаре, рассказали URA.RU в поисковом отряде «Прорыв».

«Нашли в Самаре благодаря совместной работе с сотрудниками полиции. В настоящее время полиция выясняет, как они [женщина с детьми] туда добрались и почему уехали», — сказал волонтер поискового отряда.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Екатеринбурге 6 декабря волонтеры организовали поиски Ситоры Усмановой и ее детей, ушедших устраиваться в школу. К поискам подключились сотрудники полиции.

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В Екатеринбурге закончились поиски 33-летней Ситоры Усмановой и двух ее 13-летних детей. Пропавших нашли в Самаре, рассказали URA.RU в поисковом отряде «Прорыв». «Нашли в Самаре благодаря совместной работе с сотрудниками полиции. В настоящее время полиция выясняет, как они [женщина с детьми] туда добрались и почему уехали», — сказал волонтер поискового отряда. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. В Екатеринбурге 6 декабря волонтеры организовали поиски Ситоры Усмановой и ее детей, ушедших устраиваться в школу. К поискам подключились сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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