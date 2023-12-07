В Самаре нашли пропавшую в Екатеринбурге мать с двумя детьми

В Екатеринбурге закончились поиски 33-летней Ситоры Усмановой и двух ее 13-летних детей. Пропавших нашли в Самаре, рассказали URA.RU в поисковом отряде «Прорыв».
«Нашли в Самаре благодаря совместной работе с сотрудниками полиции. В настоящее время полиция выясняет, как они [женщина с детьми] туда добрались и почему уехали», — сказал волонтер поискового отряда.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
В Екатеринбурге 6 декабря волонтеры организовали поиски Ситоры Усмановой и ее детей, ушедших устраиваться в школу. К поискам подключились сотрудники полиции.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.