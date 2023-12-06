Челябинская область обеспечит страну дешевыми яйцами

06 декабря 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Министр заверил, что регион в состоянии завалить страну яйцом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинское правительство планирует снизить цену на яйца за счет увеличения объема их производства. Об этом 6 декабря заявил глава минсельхоза региона Алексей Кобылин на заседании правления областного союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент URA.RU. «Мониторинг показывает, что розничные цены на продукты первой необходимости в Челябинской области несколько ниже, чем в среднем по России. Те решения, которые принимает правительство по увеличению объемов производства, мы отрабатываем. У нас есть планы на 2024 год по увеличению объемов производства мяса птицы и яйца для того, чтобы разрядить ситуацию с ценами в целом по стране», — заявил Кобылин. За последний месяц цены на яйца в России резко выросли, преодолев психологическую отметку в 100 рублей за десяток. Ситуация особенно актуальна в связи с приближающимися новогодними праздниками, когда потребление этого продукта возрастает. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым компаниям до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов.

Челябинское правительство планирует снизить цену на яйца за счет увеличения объема их производства. Об этом 6 декабря заявил глава минсельхоза региона Алексей Кобылин на заседании правления областного союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент URA.RU. «Мониторинг показывает, что розничные цены на продукты первой необходимости в Челябинской области несколько ниже, чем в среднем по России. Те решения, которые принимает правительство по увеличению объемов производства, мы отрабатываем. У нас есть планы на 2024 год по увеличению объемов производства мяса птицы и яйца для того, чтобы разрядить ситуацию с ценами в целом по стране», — заявил Кобылин. За последний месяц цены на яйца в России резко выросли, преодолев психологическую отметку в 100 рублей за десяток. Ситуация особенно актуальна в связи с приближающимися новогодними праздниками, когда потребление этого продукта возрастает. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым компаниям до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов.