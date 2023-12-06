Челябинская область обеспечит страну дешевыми яйцами

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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, продукты, супермаркет, яйца, магазин
Министр заверил, что регион в состоянии завалить страну яйцом Фото:

Челябинское правительство планирует снизить цену на яйца за счет увеличения объема их производства. Об этом 6 декабря заявил глава минсельхоза региона Алексей Кобылин на заседании правления областного союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент URA.RU.

«Мониторинг показывает, что розничные цены на продукты первой необходимости в Челябинской области несколько ниже, чем в среднем по России. Те решения, которые принимает правительство по увеличению объемов производства, мы отрабатываем. У нас есть планы на 2024 год по увеличению объемов производства мяса птицы и яйца для того, чтобы разрядить ситуацию с ценами в целом по стране», — заявил Кобылин.

За последний месяц цены на яйца в России резко выросли, преодолев психологическую отметку в 100 рублей за десяток. Ситуация особенно актуальна в связи с приближающимися новогодними праздниками, когда потребление этого продукта возрастает. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым компаниям до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов.

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Челябинское правительство планирует снизить цену на яйца за счет увеличения объема их производства. Об этом 6 декабря заявил глава минсельхоза региона Алексей Кобылин на заседании правления областного союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент URA.RU. «Мониторинг показывает, что розничные цены на продукты первой необходимости в Челябинской области несколько ниже, чем в среднем по России. Те решения, которые принимает правительство по увеличению объемов производства, мы отрабатываем. У нас есть планы на 2024 год по увеличению объемов производства мяса птицы и яйца для того, чтобы разрядить ситуацию с ценами в целом по стране», — заявил Кобылин. За последний месяц цены на яйца в России резко выросли, преодолев психологическую отметку в 100 рублей за десяток. Ситуация особенно актуальна в связи с приближающимися новогодними праздниками, когда потребление этого продукта возрастает. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым компаниям до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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