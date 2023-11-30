ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%

01 декабря 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Ответ на инициативу ФАС компании должны дать до 4 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым компаниям до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Письмо с такой инициативой ФАС разослала представителям Союза независимых сетей России и организациям, входящим в Ассоциацию компаний розничной торговли. «Ограничить наценки [до 5% до марта 2024 года] предлагается на все виды куриных яиц, в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам, „при этом не допустив роста фактических наценок на яйца куриные, закупаемые на тендерах“», — передает содержание письма РБК. Уточняется, что такое предложение связанно с «существенным ростом цен», которое беспокоит покупателей. По информации издания, о согласии или протесте против предложения компании должны сообщить 4 декабря. Также до 6 декабря организации должны предоставить ведомству информацию о соотношении закупки яиц по долгосрочным контрактам и на тендерах за ноябрь 2024 года. За неделю с 21 по 27 ноября 2023 года в России цена на куриные яйца выросла на 4,4%. В 27 субъектах РФ цена на этот продукт выросла на 5,1 — 11,9%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым компаниям до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Письмо с такой инициативой ФАС разослала представителям Союза независимых сетей России и организациям, входящим в Ассоциацию компаний розничной торговли. «Ограничить наценки [до 5% до марта 2024 года] предлагается на все виды куриных яиц, в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам, „при этом не допустив роста фактических наценок на яйца куриные, закупаемые на тендерах“», — передает содержание письма РБК. Уточняется, что такое предложение связанно с «существенным ростом цен», которое беспокоит покупателей. По информации издания, о согласии или протесте против предложения компании должны сообщить 4 декабря. Также до 6 декабря организации должны предоставить ведомству информацию о соотношении закупки яиц по долгосрочным контрактам и на тендерах за ноябрь 2024 года. За неделю с 21 по 27 ноября 2023 года в России цена на куриные яйца выросла на 4,4%. В 27 субъектах РФ цена на этот продукт выросла на 5,1 — 11,9%.