30 ноября 2023

ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%

© Служба новостей «URA.RU»
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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика рефтинская, производство
Ответ на инициативу ФАС компании должны дать до 4 декабря Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым компаниям до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Письмо с такой инициативой ФАС разослала представителям Союза независимых сетей России и организациям, входящим в Ассоциацию компаний розничной торговли.

«Ограничить наценки [до 5% до марта 2024 года] предлагается на все виды куриных яиц, в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам, „при этом не допустив роста фактических наценок на яйца куриные, закупаемые на тендерах“», — передает содержание письма РБК. Уточняется, что такое предложение связанно с «существенным ростом цен», которое беспокоит покупателей.

По информации издания, о согласии или протесте против предложения компании должны сообщить 4 декабря. Также до 6 декабря организации должны предоставить ведомству информацию о соотношении закупки яиц по долгосрочным контрактам и на тендерах за ноябрь 2024 года.

За неделю с 21 по 27 ноября 2023 года в России цена на куриные яйца выросла на 4,4%. В 27 субъектах РФ цена на этот продукт выросла на 5,1 — 11,9%.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым компаниям до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Письмо с такой инициативой ФАС разослала представителям Союза независимых сетей России и организациям, входящим в Ассоциацию компаний розничной торговли. «Ограничить наценки [до 5% до марта 2024 года] предлагается на все виды куриных яиц, в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам, „при этом не допустив роста фактических наценок на яйца куриные, закупаемые на тендерах“», — передает содержание письма РБК. Уточняется, что такое предложение связанно с «существенным ростом цен», которое беспокоит покупателей. По информации издания, о согласии или протесте против предложения компании должны сообщить 4 декабря. Также до 6 декабря организации должны предоставить ведомству информацию о соотношении закупки яиц по долгосрочным контрактам и на тендерах за ноябрь 2024 года. За неделю с 21 по 27 ноября 2023 года в России цена на куриные яйца выросла на 4,4%. В 27 субъектах РФ цена на этот продукт выросла на 5,1 — 11,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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