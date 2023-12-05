Чиновники мэрии Сургута отменили себе финансовые лимиты на командировки

Сотрудники мэрии Сургута отменили себе лимиты на аренду жилья в командировках

06 декабря 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Расчет за аренду жилья будет рассчитываться по фактическим затратам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники мэрии Сургута отменили себе финансовые лимиты на съем гостиничных номеров в командировках. Об этом URA.RU сообщил источники из городского политического истеблишмента. «Прежде на съем гостиничных номеров им выделялось по 9 тысяч рублей в сутки. Теперь ограничений нет, компенсация будет производиться по фактически понесенным затратам. Интересно, что за номера себе заказывают сургутские чиновники. В мегаполисах типа Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга за 8-9 тысяч рублей можно заказать номер в 5-звездочной гостинице. Добротный номер попроще обойдется в 5-6 тысяч рублей в сутки», — недоумевает инсайдер. В самой мэрии это решение объяснили тем, что муниципальные служащие периодически сталкивались с ситуацией, когда стоимость проживания оказывалась выше лимитов. «Изменение нормы в части установления предельного норматива расходов по бронированию и найму жилого помещения при направлении в служебную командировку связано с тем, что в ряде случаев фактическая стоимость проживания в доступных номерах, предлагаемых для проживания, превышает стоимость установленного норматива», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута повысили зарплаты чиновникам. С первого октября им проиндексировали оклады на 5,5 процентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновники мэрии Сургута отменили себе финансовые лимиты на съем гостиничных номеров в командировках. Об этом URA.RU сообщил источники из городского политического истеблишмента. «Прежде на съем гостиничных номеров им выделялось по 9 тысяч рублей в сутки. Теперь ограничений нет, компенсация будет производиться по фактически понесенным затратам. Интересно, что за номера себе заказывают сургутские чиновники. В мегаполисах типа Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга за 8-9 тысяч рублей можно заказать номер в 5-звездочной гостинице. Добротный номер попроще обойдется в 5-6 тысяч рублей в сутки», — недоумевает инсайдер. В самой мэрии это решение объяснили тем, что муниципальные служащие периодически сталкивались с ситуацией, когда стоимость проживания оказывалась выше лимитов. «Изменение нормы в части установления предельного норматива расходов по бронированию и найму жилого помещения при направлении в служебную командировку связано с тем, что в ряде случаев фактическая стоимость проживания в доступных номерах, предлагаемых для проживания, превышает стоимость установленного норматива», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута повысили зарплаты чиновникам. С первого октября им проиндексировали оклады на 5,5 процентов.