Больше 100 топ-менеджеров в ХМАО получают зарплату свыше миллиона рублей в месяц

06 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

ХМАО на 19 месте среди регионов России по количеству работников с миллионной зарплатой Фото: Алексей Гущин © URA.RU Зарплату больше миллиона рублей получают 133 жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Такие данные привели в своем исследовании аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Численность работников крупных и средних предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, получающих зарплату от миллиона рублей до вычета подоходного налога в 2023 году, составила 133 человека. В выборку вошли сотрудники списочного состава, но не учитывались сотрудники, принятые или уволенные в течение отчетного месяца, находившиеся в декретном отпуске, внешние совместители и выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера», — сообщили исследователи. Югра оказалась лишь на 19 месте среди регионов РФ по численности миллионеров. Всего, по данным аналитического отчета, в России 24 400 человек получают миллионную зарплату. Больше половины людей с таким ежемесячным доходом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В республиках Калмыкии, Северной Осетии, Ингушетии и Еврейской автономной области исследователи работников с миллионными зарплатами не обнаружили. Ранее URA.RU писало, что среднестатистический житель ХМАО сможет накопить миллион за семь лет и четыре месяца. Для этого, по данным аналитиков, ему ежемесячно нужно откладывать 10% зарплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зарплату больше миллиона рублей получают 133 жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Такие данные привели в своем исследовании аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Численность работников крупных и средних предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, получающих зарплату от миллиона рублей до вычета подоходного налога в 2023 году, составила 133 человека. В выборку вошли сотрудники списочного состава, но не учитывались сотрудники, принятые или уволенные в течение отчетного месяца, находившиеся в декретном отпуске, внешние совместители и выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера», — сообщили исследователи. Югра оказалась лишь на 19 месте среди регионов РФ по численности миллионеров. Всего, по данным аналитического отчета, в России 24 400 человек получают миллионную зарплату. Больше половины людей с таким ежемесячным доходом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В республиках Калмыкии, Северной Осетии, Ингушетии и Еврейской автономной области исследователи работников с миллионными зарплатами не обнаружили. Ранее URA.RU писало, что среднестатистический житель ХМАО сможет накопить миллион за семь лет и четыре месяца. Для этого, по данным аналитиков, ему ежемесячно нужно откладывать 10% зарплаты.