Больше 100 топ-менеджеров в ХМАО получают зарплату свыше миллиона рублей в месяц

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ХМАО на 19 месте среди регионов России по количеству работников с миллионной зарплатой Фото:

Зарплату больше миллиона рублей получают 133 жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Такие данные привели в своем исследовании аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Численность работников крупных и средних предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, получающих зарплату от миллиона рублей до вычета подоходного налога в 2023 году, составила 133 человека. В выборку вошли сотрудники списочного состава, но не учитывались сотрудники, принятые или уволенные в течение отчетного месяца, находившиеся в декретном отпуске, внешние совместители и выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера», — сообщили исследователи.

Югра оказалась лишь на 19 месте среди регионов РФ по численности миллионеров. Всего, по данным аналитического отчета, в России 24 400 человек получают миллионную зарплату. Больше половины людей с таким ежемесячным доходом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В республиках Калмыкии, Северной Осетии, Ингушетии и Еврейской автономной области исследователи работников с миллионными зарплатами не обнаружили.

Ранее URA.RU писало, что среднестатистический житель ХМАО сможет накопить миллион за семь лет и четыре месяца. Для этого, по данным аналитиков, ему ежемесячно нужно откладывать 10% зарплаты.

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Зарплату больше миллиона рублей получают 133 жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Такие данные привели в своем исследовании аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Численность работников крупных и средних предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, получающих зарплату от миллиона рублей до вычета подоходного налога в 2023 году, составила 133 человека. В выборку вошли сотрудники списочного состава, но не учитывались сотрудники, принятые или уволенные в течение отчетного месяца, находившиеся в декретном отпуске, внешние совместители и выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера», — сообщили исследователи. Югра оказалась лишь на 19 месте среди регионов РФ по численности миллионеров. Всего, по данным аналитического отчета, в России 24 400 человек получают миллионную зарплату. Больше половины людей с таким ежемесячным доходом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В республиках Калмыкии, Северной Осетии, Ингушетии и Еврейской автономной области исследователи работников с миллионными зарплатами не обнаружили. Ранее URA.RU писало, что среднестатистический житель ХМАО сможет накопить миллион за семь лет и четыре месяца. Для этого, по данным аналитиков, ему ежемесячно нужно откладывать 10% зарплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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