Больше 100 топ-менеджеров в ХМАО получают зарплату свыше миллиона рублей в месяц

Зарплату больше миллиона рублей получают 133 жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Такие данные привели в своем исследовании аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«Численность работников крупных и средних предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, получающих зарплату от миллиона рублей до вычета подоходного налога в 2023 году, составила 133 человека. В выборку вошли сотрудники списочного состава, но не учитывались сотрудники, принятые или уволенные в течение отчетного месяца, находившиеся в декретном отпуске, внешние совместители и выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера», — сообщили исследователи.
Югра оказалась лишь на 19 месте среди регионов РФ по численности миллионеров. Всего, по данным аналитического отчета, в России 24 400 человек получают миллионную зарплату. Больше половины людей с таким ежемесячным доходом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В республиках Калмыкии, Северной Осетии, Ингушетии и Еврейской автономной области исследователи работников с миллионными зарплатами не обнаружили.
Ранее URA.RU писало, что среднестатистический житель ХМАО сможет накопить миллион за семь лет и четыре месяца. Для этого, по данным аналитиков, ему ежемесячно нужно откладывать 10% зарплаты.
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