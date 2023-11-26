26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

Аналитики раскрыли, как быстро житель ХМАО сможет накопить миллион

РИАН: жителю ХМАО потребуется чуть более 7 лет, чтобы накопить миллион
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Челябинск
Югорчанин накопит миллион за 7 лет и 4 месяца, откладывая 10% от зарплаты Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов по скорости накопления миллиона среднестатистическим жителем. По данным аналитиков, чтобы увидеть крупную сумму на своем счету, югорчанину потребуется откладывать 10% от зарплаты 7 лет и 4 месяца.

«Рейтинг регионов по способности населения накопить миллион рублей. Ханты-Мансийский автономный округ — девятое место. Откладывая 10% от медианной зарплаты, жителю Югры потребуется 7 лет и 4 месяца», — сообщают аналитики РИА Новости.

При расчете предполагалось, что работник ежемесячно откладывая 10% от зарплаты, не тратит накопления, а размещает их на вкладе с ежемесячной капитализацией. ХМАО является северным регионом, где у жителей есть возможность откладывать больше, что может значительно сократить срок накопления миллиона.

В данном рейтинге другой северный регион «тюменской матрешки» значительно опередил Югру. Так ЯНАО занял третью строчку рейтинга в данном исследовании. По расчетам аналитиков, жителю Ямала потребуется 5 лет и 11 месяцев, чтобы накопить миллион.

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Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов по скорости накопления миллиона среднестатистическим жителем. По данным аналитиков, чтобы увидеть крупную сумму на своем счету, югорчанину потребуется откладывать 10% от зарплаты 7 лет и 4 месяца. «Рейтинг регионов по способности населения накопить миллион рублей. Ханты-Мансийский автономный округ — девятое место. Откладывая 10% от медианной зарплаты, жителю Югры потребуется 7 лет и 4 месяца», — сообщают аналитики РИА Новости. При расчете предполагалось, что работник ежемесячно откладывая 10% от зарплаты, не тратит накопления, а размещает их на вкладе с ежемесячной капитализацией. ХМАО является северным регионом, где у жителей есть возможность откладывать больше, что может значительно сократить срок накопления миллиона. В данном рейтинге другой северный регион «тюменской матрешки» значительно опередил Югру. Так ЯНАО занял третью строчку рейтинга в данном исследовании. По расчетам аналитиков, жителю Ямала потребуется 5 лет и 11 месяцев, чтобы накопить миллион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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