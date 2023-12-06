Курганские власти переведут сотни домов на природный газ. Фото

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Монтаж газовых труб во дворах домов по улице Коли Мяготина и Ипподромная. Курган, газ, труба, газовая труба, монтаж, монтаж газопровода
Программа газификации домов в регионе продолжится в следующем году Фото:

В Курганской области 350 многоквартирных домов переведут на природный газ в следующем году. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В Кургане за счет консолидированного бюджета города и области в следующем году завершаем реализацию программы перевода на магистральный газ более 350 многоквартирных домов. Сумма общих расходов по этому направлению переваливает за 500 млн рублей», — написал губернатор Шумков в telegram-канале.

По информации telegram-канала, в рамках совместной программы «Газпрома» и Курганской области на территории региона планировалось газифицировать 151 населенный пункт — около 40 000 домохозяйств. Работа, как написал Шумков, продвигается. Кроме того, заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых располагается более 7,1 тысяч домохозяйств.

Ранее URA.RU писало, что план по проведению газа в населенные пункты Курганской области, который курирует губернатор Шумков, проходит в рамках намеченных сроков. К 2025 году планируется газифицировать более 47,7 тысяч домовладений.

Шумков принял участие в штабе по газификации региона
Шумков принял участие в штабе по газификации региона
Фото:
Курганская область совместно с ПАО «Газпром» газифицирует местное население
Курганская область совместно с ПАО «Газпром» газифицирует местное население
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В Курганской области 350 многоквартирных домов переведут на природный газ в следующем году. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «В Кургане за счет консолидированного бюджета города и области в следующем году завершаем реализацию программы перевода на магистральный газ более 350 многоквартирных домов. Сумма общих расходов по этому направлению переваливает за 500 млн рублей», — написал губернатор Шумков в telegram-канале. По информации telegram-канала, в рамках совместной программы «Газпрома» и Курганской области на территории региона планировалось газифицировать 151 населенный пункт — около 40 000 домохозяйств. Работа, как написал Шумков, продвигается. Кроме того, заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых располагается более 7,1 тысяч домохозяйств. Ранее URA.RU писало, что план по проведению газа в населенные пункты Курганской области, который курирует губернатор Шумков, проходит в рамках намеченных сроков. К 2025 году планируется газифицировать более 47,7 тысяч домовладений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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