В Курганской области 350 многоквартирных домов переведут на природный газ в следующем году. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«В Кургане за счет консолидированного бюджета города и области в следующем году завершаем реализацию программы перевода на магистральный газ более 350 многоквартирных домов. Сумма общих расходов по этому направлению переваливает за 500 млн рублей», — написал губернатор Шумков в telegram-канале.
По информации telegram-канала, в рамках совместной программы «Газпрома» и Курганской области на территории региона планировалось газифицировать 151 населенный пункт — около 40 000 домохозяйств. Работа, как написал Шумков, продвигается. Кроме того, заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых располагается более 7,1 тысяч домохозяйств.
Ранее URA.RU писало, что план по проведению газа в населенные пункты Курганской области, который курирует губернатор Шумков, проходит в рамках намеченных сроков. К 2025 году планируется газифицировать более 47,7 тысяч домовладений.
Шумков принял участие в штабе по газификации региона
В Курганской области 350 многоквартирных домов переведут на природный газ в следующем году. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «В Кургане за счет консолидированного бюджета города и области в следующем году завершаем реализацию программы перевода на магистральный газ более 350 многоквартирных домов. Сумма общих расходов по этому направлению переваливает за 500 млн рублей», — написал губернатор Шумков в telegram-канале. По информации telegram-канала, в рамках совместной программы «Газпрома» и Курганской области на территории региона планировалось газифицировать 151 населенный пункт — около 40 000 домохозяйств. Работа, как написал Шумков, продвигается. Кроме того, заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых располагается более 7,1 тысяч домохозяйств. Ранее URA.RU писало, что план по проведению газа в населенные пункты Курганской области, который курирует губернатор Шумков, проходит в рамках намеченных сроков. К 2025 году планируется газифицировать более 47,7 тысяч домовладений.