Программа газификации домов в регионе продолжится в следующем году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 350 многоквартирных домов переведут на природный газ в следующем году. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В Кургане за счет консолидированного бюджета города и области в следующем году завершаем реализацию программы перевода на магистральный газ более 350 многоквартирных домов. Сумма общих расходов по этому направлению переваливает за 500 млн рублей», — написал губернатор Шумков в telegram-канале.

По информации telegram-канала, в рамках совместной программы «Газпрома» и Курганской области на территории региона планировалось газифицировать 151 населенный пункт — около 40 000 домохозяйств. Работа, как написал Шумков, продвигается. Кроме того, заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых располагается более 7,1 тысяч домохозяйств.

Ранее URA.RU писало, что план по проведению газа в населенные пункты Курганской области, который курирует губернатор Шумков, проходит в рамках намеченных сроков. К 2025 году планируется газифицировать более 47,7 тысяч домовладений.

Шумков принял участие в штабе по газификации региона Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» https://t.me/silavpravdevshumkov