На пермском заводе, который делает «Смерчи» и «Грады», пустуют десятки рабочих мест

Военный дивизион пермской «Мотовилихи» ищет десятки новых сотрудников

06 декабря 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Предприятию требуются десятки специалистов на производство военной техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ЗАО «СКБ»), которое входит в состав ПАО «Мотовилихинские заводы», набирает сотрудников на военное производство. По данным объявлений на сайте Headhunter, оборонному предприятию требуются десятки штатных специалистов. «Закрытое акционерное общество „Специальное конструкторское бюро“, 51 активная вакансия. Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, возможность обучения и повышения квалификации. Также ЗАО „СКБ“ предоставляет соцпакет. В рамках коллективного договора — дотации на питание, санаторно-курортное лечение, путевки в детские лагеря, доплату за вредные условия труда, частичную компенсацию найма жилья», — сообщается в объявлениях. Предприятие готово принять на работу инженеров, маляров, операторов станков, слесарей, грузчиков, монтажников, промышленных альпинистов и других сотрудников. Минимальная заработная плата составляет 30 тысяч рублей — такую сумму предлагают ученикам оператора станков с ЧПУ и уборщикам производственных помещений. Больше всего на заводе готовы платить наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением. Таким специалистам обещают зарплату до 120 тысяч рублей. ЗАО «СКБ» является разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин в составе реактивных систем залпового огня типов «Град» и «Смерч». Также предприятие выпускает их модифицированные версии «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Они необходимы для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника, зенитных комплексов и других целей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ЗАО «СКБ»), которое входит в состав ПАО «Мотовилихинские заводы», набирает сотрудников на военное производство. По данным объявлений на сайте Headhunter, оборонному предприятию требуются десятки штатных специалистов. «Закрытое акционерное общество „Специальное конструкторское бюро“, 51 активная вакансия. Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, возможность обучения и повышения квалификации. Также ЗАО „СКБ“ предоставляет соцпакет. В рамках коллективного договора — дотации на питание, санаторно-курортное лечение, путевки в детские лагеря, доплату за вредные условия труда, частичную компенсацию найма жилья», — сообщается в объявлениях. Предприятие готово принять на работу инженеров, маляров, операторов станков, слесарей, грузчиков, монтажников, промышленных альпинистов и других сотрудников. Минимальная заработная плата составляет 30 тысяч рублей — такую сумму предлагают ученикам оператора станков с ЧПУ и уборщикам производственных помещений. Больше всего на заводе готовы платить наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением. Таким специалистам обещают зарплату до 120 тысяч рублей. ЗАО «СКБ» является разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин в составе реактивных систем залпового огня типов «Град» и «Смерч». Также предприятие выпускает их модифицированные версии «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Они необходимы для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника, зенитных комплексов и других целей.