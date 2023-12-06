Свердловчанки помогают слабослышащим детям в Донбассе

06 декабря 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Участницы плетут маскировочные сети, которые потом отправляют на спецоперацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участницы свердловского «Женского движения Единой России» продолжают помогать бойцам СВО, детским домам и слабослышащим детям из Донбасса. В связи с чем их заслуги отметил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом в своем в telegram-канале рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина. «Партийный проект „Женское движение Единой России“ отмечен секретарем Свердловского отделения партии „Единая Россия“, губернатором Евгением Куйвашевым как один из самых успешных партпроектов в Свердловской области. Мне как координатору партпроекта в регионе приятно осознавать, что наша работа не осталась незамеченной жителями Свердловской области. Мы продолжаем работать дальше», — заявила Бабушкина. На данный момент активистки «Женского движения» продолжают собирать и отправлять гуманитарную помощь на спецоперацию — маскировочные сети, газовые баллоны для приготовления еды и обогрева, нательное белье, вязаные носки, продуктовые наборы. «На днях на фронт был доставлен груз от жителей Камышловского района. Половина гуманитарного груза состояла из именных посылок — бойцы радовались до слез, получая весточку от семьи», — рассказала спикер заксо. А весточку из ЗАТО Свободный получат воспитанники детского дома и слабослышащие дети из Луганска и Донецка. Ранее Людмила Бабушкина рассказывала, что участницы «Женского движения» вяжут носки и точечно отправляют гуманитарную помощь. Также спикер заксо привела в пример участниц движения из Ивдельского городского округа. Активистки регулярно отчитываются о том, сколько денег получили и что закупили на них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участницы свердловского «Женского движения Единой России» продолжают помогать бойцам СВО, детским домам и слабослышащим детям из Донбасса. В связи с чем их заслуги отметил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом в своем в telegram-канале рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина. «Партийный проект „Женское движение Единой России“ отмечен секретарем Свердловского отделения партии „Единая Россия“, губернатором Евгением Куйвашевым как один из самых успешных партпроектов в Свердловской области. Мне как координатору партпроекта в регионе приятно осознавать, что наша работа не осталась незамеченной жителями Свердловской области. Мы продолжаем работать дальше», — заявила Бабушкина. На данный момент активистки «Женского движения» продолжают собирать и отправлять гуманитарную помощь на спецоперацию — маскировочные сети, газовые баллоны для приготовления еды и обогрева, нательное белье, вязаные носки, продуктовые наборы. «На днях на фронт был доставлен груз от жителей Камышловского района. Половина гуманитарного груза состояла из именных посылок — бойцы радовались до слез, получая весточку от семьи», — рассказала спикер заксо. А весточку из ЗАТО Свободный получат воспитанники детского дома и слабослышащие дети из Луганска и Донецка. Ранее Людмила Бабушкина рассказывала, что участницы «Женского движения» вяжут носки и точечно отправляют гуманитарную помощь. Также спикер заксо привела в пример участниц движения из Ивдельского городского округа. Активистки регулярно отчитываются о том, сколько денег получили и что закупили на них.