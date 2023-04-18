18 апреля 2023

Разрушающийся памятник архитектуры в Кунгуре закроют декоративным фасадом

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Гостиного двора является символом купеческого Кунгура
Здание Гостиного двора является символом купеческого Кунгура Фото:

В городе Кунгур Пермского края здание Гостиного двора двора будет закрыт декоративным фасадом. Таким образом разрушающийся памятник архитектуры подготовят к реконструкции, которую власти обещали провести несколько лет назад.

Центральный символ купеческого Кунгура обнесут декоративным фасадом с изображением здания «Гостиного двора» в первозданном виде. «Управление капитального строительства Пермского края объявило для проведения работ поиск подрядчика. Так заказчик желает сохранить эстетически панорамный вид и улучшить внешний облик планируемого к реставрации объекта культурного наследия», — пишет газета «Искра Кунгур» на своем сайте.

Работы по изготовлению и монтажу декоративного фасада должны быть проведены в течение двух месяцев. Стоимость работ оценивается в 1,9 млн рублей. Гостиный двор в Кунгуре является памятникам архитектуры федерального значения. Здание построено в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. В 2019 году сообщалось, что для реконструкции исторического здания потребует не менее 1 млрд рублей. В 2021 году стало известно, что проведение работ сдвигается на 2024 год.

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В городе Кунгур Пермского края здание Гостиного двора двора будет закрыт декоративным фасадом. Таким образом разрушающийся памятник архитектуры подготовят к реконструкции, которую власти обещали провести несколько лет назад. Центральный символ купеческого Кунгура обнесут декоративным фасадом с изображением здания «Гостиного двора» в первозданном виде. «Управление капитального строительства Пермского края объявило для проведения работ поиск подрядчика. Так заказчик желает сохранить эстетически панорамный вид и улучшить внешний облик планируемого к реставрации объекта культурного наследия», — пишет газета «Искра Кунгур» на своем сайте. Работы по изготовлению и монтажу декоративного фасада должны быть проведены в течение двух месяцев. Стоимость работ оценивается в 1,9 млн рублей. Гостиный двор в Кунгуре является памятникам архитектуры федерального значения. Здание построено в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. В 2019 году сообщалось, что для реконструкции исторического здания потребует не менее 1 млрд рублей. В 2021 году стало известно, что проведение работ сдвигается на 2024 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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