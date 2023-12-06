112: в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы

Тело Ильи Кивы нашли в Подмосковье, сообщает 112
новость из сюжетаВ Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы
В Подмосковье найдено тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В подмосковном Одинцове найден труп украинского политика <…> Ильи Кивы», — передают авторы канала. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства гибели не уточняются.
Ранее Киву приговорили к 14 годам заочно за государственную измену. Он неоднократно в открытую выступал против текущего украинского президента Владимира Зеленского.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Московской области. Ответ ожидается.
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