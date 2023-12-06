112: в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы

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Тело Ильи Кивы нашли в Подмосковье, сообщает 112 Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

В Подмосковье найдено тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«В подмосковном Одинцове найден труп украинского политика <…> Ильи Кивы», — передают авторы канала. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства гибели не уточняются.

Ранее Киву приговорили к 14 годам заочно за государственную измену. Он неоднократно в открытую выступал против текущего украинского президента Владимира Зеленского.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Московской области. Ответ ожидается.

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В Подмосковье найдено тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В подмосковном Одинцове найден труп украинского политика <…> Ильи Кивы», — передают авторы канала. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства гибели не уточняются. Ранее Киву приговорили к 14 годам заочно за государственную измену. Он неоднократно в открытую выступал против текущего украинского президента Владимира Зеленского. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Московской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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