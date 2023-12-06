Власти Нижневартовска ужесточают меры профилактики из-за вспышки заболеваемости ОРВИ

В школах Нижневартовска отменят массовые мероприятия и введут масочный режим
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С 7 по 13 декабря власти города введут профилактические меры против ОРВИ Фото:

Из-за роста заболеваемости ОРВИ с 7 по 13 декабря власти Нижневартовска ограничат проведение массовых мероприятий в школах. Кроме того, рекомендовано ввести во всех образовательных организациях масочный режим для сотрудников и посетителей. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Нижневартовска.

«В период с 7 по 13 декабря вводятся ограничения по проведению массовых, культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных организаций. С 7 декабря для родителей и коллективов образовательных организаций вводится на время ограничительных мер масочный режим — необходимо использовать маски сотрудниками организаций и посетителями при нахождении в общественных местах в закрытых помещениях», — сообщается на официальном сайте администрации города.

Кроме того, руководителям организаций рекомендовано ввести дополнительные меры профилактики в своих коллективах и соблюдать масочный режим. В детских садах с 7 по 13 декабря будет обеспечена групповая изоляция, а в школах рекомендуется организация классного обучения.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на 78,6% превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Сургутском районе, Нягани и Мегионе.

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Из-за роста заболеваемости ОРВИ с 7 по 13 декабря власти Нижневартовска ограничат проведение массовых мероприятий в школах. Кроме того, рекомендовано ввести во всех образовательных организациях масочный режим для сотрудников и посетителей. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Нижневартовска. «В период с 7 по 13 декабря вводятся ограничения по проведению массовых, культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных организаций. С 7 декабря для родителей и коллективов образовательных организаций вводится на время ограничительных мер масочный режим — необходимо использовать маски сотрудниками организаций и посетителями при нахождении в общественных местах в закрытых помещениях», — сообщается на официальном сайте администрации города. Кроме того, руководителям организаций рекомендовано ввести дополнительные меры профилактики в своих коллективах и соблюдать масочный режим. В детских садах с 7 по 13 декабря будет обеспечена групповая изоляция, а в школах рекомендуется организация классного обучения. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на 78,6% превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Сургутском районе, Нягани и Мегионе.
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