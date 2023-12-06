Украинские СМИ пишут, что убийство Кивы — «спецоперация ВСУ»

Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил убийство Ильи Кивы
новость из сюжетаВ Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы
Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что гибель бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы — спецоперация СБУ. Об этом написало сразу несколько украинских изданий.
«Убийство Кивы — спланированная акция СБУ», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе. Отмечается, что Кива якобы был убит из стрелкового оружия.
В среду, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. Обнаружила тело работница отеля. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спецслужб. Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил убийство Ильи Кивы.
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