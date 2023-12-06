Украинские СМИ пишут, что убийство Кивы — «спецоперация ВСУ»

Украинские СМИ пишут, что убийство Кивы
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Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил убийство Ильи Кивы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что гибель бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы — спецоперация СБУ. Об этом написало сразу несколько украинских изданий.

«Убийство Кивы — спланированная акция СБУ», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе. Отмечается, что Кива якобы был убит из стрелкового оружия.

В среду, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. Обнаружила тело работница отеля. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спецслужб. Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил убийство Ильи Кивы.

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Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что гибель бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы — спецоперация СБУ. Об этом написало сразу несколько украинских изданий. «Убийство Кивы — спланированная акция СБУ», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе. Отмечается, что Кива якобы был убит из стрелкового оружия. В среду, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. Обнаружила тело работница отеля. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спецслужб. Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил убийство Ильи Кивы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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