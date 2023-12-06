Происшествия Украинские СМИ пишут, что убийство Кивы — «спецоперация ВСУ» Украинские СМИ пишут, что убийство Кивы 06 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 + Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил убийство Ильи Кивы Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС новость из сюжета В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что гибель бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы — спецоперация СБУ. Об этом написало сразу несколько украинских изданий. «Убийство Кивы — спланированная акция СБУ», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе. Отмечается, что Кива якобы был убит из стрелкового оружия. В среду, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. Обнаружила тело работница отеля. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спецслужб. Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил убийство Ильи Кивы. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что гибель бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы — спецоперация СБУ. Об этом написало сразу несколько украинских изданий. «Убийство Кивы — спланированная акция СБУ», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе. Отмечается, что Кива якобы был убит из стрелкового оружия. В среду, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. Обнаружила тело работница отеля. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спецслужб. Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил убийство Ильи Кивы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям