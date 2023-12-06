В Салехарде появится современный парк для экстремалов

06 декабря 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Строительство площадки начнется в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в следующем 2024 году начнется строительство современного экстрим-парка для роллеров, скейтбордистов и любителей езды на велосипедах BMX. Об этом в соцсети сообщили городские власти. «В Салехарде будет построен современный экстрим-парк. Здесь смогут тренироваться BMX-велосипедисты, скейтбордисты и роллеры», — сообщается в telegram-канале мэрии Салехарда. Новая спортивная локации появится на территории вблизи Центра «Геолог». Его площадь составит не менее 1 800 квадратных метров. В парке будет размещено более 30 фигур, рассчитанных на разный уровень подготовки. Отдельные сооружения будут оборудованы поролоновыми ямами, чтобы новички не получили травм во время отработки своих первых трюков. Власти Салехарда также планируют в городе открытие трассы для дрифтеров. Мэр города Алексей Титовский отметил, что для любителей быстрой езды требуется безопасная и современная площадка. Вопрос уже прорабатывается в городской мэрии.

В Салехарде (ЯНАО) в следующем 2024 году начнется строительство современного экстрим-парка для роллеров, скейтбордистов и любителей езды на велосипедах BMX. Об этом в соцсети сообщили городские власти. «В Салехарде будет построен современный экстрим-парк. Здесь смогут тренироваться BMX-велосипедисты, скейтбордисты и роллеры», — сообщается в telegram-канале мэрии Салехарда. Новая спортивная локации появится на территории вблизи Центра «Геолог». Его площадь составит не менее 1 800 квадратных метров. В парке будет размещено более 30 фигур, рассчитанных на разный уровень подготовки. Отдельные сооружения будут оборудованы поролоновыми ямами, чтобы новички не получили травм во время отработки своих первых трюков. Власти Салехарда также планируют в городе открытие трассы для дрифтеров. Мэр города Алексей Титовский отметил, что для любителей быстрой езды требуется безопасная и современная площадка. Вопрос уже прорабатывается в городской мэрии.