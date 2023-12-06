Экс-главе «Соликамского магниевого завода» Уртаеву грозит восемь лет заключения

07 декабря 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Топ-менеджер СМЗ попал на скамью подсудимых в прошлом году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывшего гендиректора ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артура Уртаева могут осудить на восемь лет. На этом сроке настаивает прокуратура, пояснила пресс-службе Соликамского городского суда. «Прокуратура предложила признать Уртаева виновным и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,3 млн руб. По мнению гособвинения, Уртаев также должен быть лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2,5 года», — уточнили в ведомстве, передает «Коммерсант-Прикамье». Приговор Уртаеву озвучат 11 декабря. По версии следствия, экс-директор СМЗ попытался похитить 2,5 млрд рублей, а также растратил 251,5 млн из средств фонда предприятия. Силовики уверены, что к противоправным действиям причастен экс-акционер компании Игорь Пестриков. Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.

Бывшего гендиректора ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артура Уртаева могут осудить на восемь лет. На этом сроке настаивает прокуратура, пояснила пресс-службе Соликамского городского суда. «Прокуратура предложила признать Уртаева виновным и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,3 млн руб. По мнению гособвинения, Уртаев также должен быть лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2,5 года», — уточнили в ведомстве, передает «Коммерсант-Прикамье». Приговор Уртаеву озвучат 11 декабря. По версии следствия, экс-директор СМЗ попытался похитить 2,5 млрд рублей, а также растратил 251,5 млн из средств фонда предприятия. Силовики уверены, что к противоправным действиям причастен экс-акционер компании Игорь Пестриков. Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.