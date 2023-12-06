06 декабря 2023

Экс-главе «Соликамского магниевого завода» Уртаеву грозит восемь лет заключения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Топ-менеджер СМЗ попал на скамью подсудимых в прошлом году Фото:

Бывшего гендиректора ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артура Уртаева могут осудить на восемь лет. На этом сроке настаивает прокуратура, пояснила пресс-службе Соликамского городского суда.

«Прокуратура предложила признать Уртаева виновным и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,3 млн руб. По мнению гособвинения, Уртаев также должен быть лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2,5 года», — уточнили в ведомстве, передает «Коммерсант-Прикамье».

Приговор Уртаеву озвучат 11 декабря. По версии следствия, экс-директор СМЗ попытался похитить 2,5 млрд рублей, а также растратил 251,5 млн из средств фонда предприятия. Силовики уверены, что к противоправным действиям причастен экс-акционер компании Игорь Пестриков. Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего гендиректора ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артура Уртаева могут осудить на восемь лет. На этом сроке настаивает прокуратура, пояснила пресс-службе Соликамского городского суда. «Прокуратура предложила признать Уртаева виновным и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,3 млн руб. По мнению гособвинения, Уртаев также должен быть лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2,5 года», — уточнили в ведомстве, передает «Коммерсант-Прикамье». Приговор Уртаеву озвучат 11 декабря. По версии следствия, экс-директор СМЗ попытался похитить 2,5 млрд рублей, а также растратил 251,5 млн из средств фонда предприятия. Силовики уверены, что к противоправным действиям причастен экс-акционер компании Игорь Пестриков. Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...