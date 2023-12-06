Путин заявил об увеличении товарооборота с ОАЭ

Для России ОАЭ является одним из ключевых партнеров среди государств Ближнего Востока. Товарооборот между странами продолжает увеличиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
«В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности», — сказал Владимир Путин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.
Он также подчеркнул, что отношения между странами вышли на беспрецедентно высокий уровень. Этому способствовала позиция ОАЭ по отношению к России, сказал Путин.
Президент ОАЭ заявил о том, что его страна рассчитывает продолжить развивать отношения с Россией в разных сферах. К таковым он отнес энергетику, инфраструктурные проекты, а также передовые технологии.
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