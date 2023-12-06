Путин заявил об увеличении товарооборота с ОАЭ

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
В ОАЭ проходят российско-эмиратские переговоры Фото:

Для России ОАЭ является одним из ключевых партнеров среди государств Ближнего Востока. Товарооборот между странами продолжает увеличиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности», — сказал Владимир Путин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

Он также подчеркнул, что отношения между странами вышли на беспрецедентно высокий уровень. Этому способствовала позиция ОАЭ по отношению к России, сказал Путин.

Президент ОАЭ заявил о том, что его страна рассчитывает продолжить развивать отношения с Россией в разных сферах. К таковым он отнес энергетику, инфраструктурные проекты, а также передовые технологии.

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Для России ОАЭ является одним из ключевых партнеров среди государств Ближнего Востока. Товарооборот между странами продолжает увеличиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. «В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности», — сказал Владимир Путин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля. Он также подчеркнул, что отношения между странами вышли на беспрецедентно высокий уровень. Этому способствовала позиция ОАЭ по отношению к России, сказал Путин. Президент ОАЭ заявил о том, что его страна рассчитывает продолжить развивать отношения с Россией в разных сферах. К таковым он отнес энергетику, инфраструктурные проекты, а также передовые технологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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