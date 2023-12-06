06 декабря 2023

Глава Тюмени Кухарук стал экспертом на выставке «Россия»

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Форум Города России 2030: диалог с главами Города будущего. Екатеринбург , кухарук руслан
Кухарук принял участие в экспертной сессии по развитию агломерации на выставке «Россия» Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в специальной экспертной сессии по развитию городской среды в рамках работы Международной выставки-форума «Россия». На мероприятии он выступил в качестве эксперта.

«В качестве эксперта принял участие в специальной экспертной сессии „Политика пространственного развития: достижения новой России и вызовы будущего“, которая проводилась в рамках работы Международной выставки-форума „Россия“. Коллег из регионов интересовала тема развития агломерации», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

До 2025 года Тюмень включена в число перспективных центров экономического роста страны. Ежегодный вклад города в экономику России составляет более процента.

Власти города сейчас работают над разработкой долгосрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации до 2025 года. Определены приоритетные направления ее развития. В состав агломерации включены два района — Тюменский и Нижнетавдинский.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в специальной экспертной сессии по развитию городской среды в рамках работы Международной выставки-форума «Россия». На мероприятии он выступил в качестве эксперта. «В качестве эксперта принял участие в специальной экспертной сессии „Политика пространственного развития: достижения новой России и вызовы будущего“, которая проводилась в рамках работы Международной выставки-форума „Россия“. Коллег из регионов интересовала тема развития агломерации», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. До 2025 года Тюмень включена в число перспективных центров экономического роста страны. Ежегодный вклад города в экономику России составляет более процента. Власти города сейчас работают над разработкой долгосрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации до 2025 года. Определены приоритетные направления ее развития. В состав агломерации включены два района — Тюменский и Нижнетавдинский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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