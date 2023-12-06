Глава Тюмени Кухарук стал экспертом на выставке «Россия»

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в специальной экспертной сессии по развитию городской среды в рамках работы Международной выставки-форума «Россия». На мероприятии он выступил в качестве эксперта.
«В качестве эксперта принял участие в специальной экспертной сессии „Политика пространственного развития: достижения новой России и вызовы будущего“, которая проводилась в рамках работы Международной выставки-форума „Россия“. Коллег из регионов интересовала тема развития агломерации», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
До 2025 года Тюмень включена в число перспективных центров экономического роста страны. Ежегодный вклад города в экономику России составляет более процента.
Власти города сейчас работают над разработкой долгосрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации до 2025 года. Определены приоритетные направления ее развития. В состав агломерации включены два района — Тюменский и Нижнетавдинский.
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