Сенат США заблокировал голосование по проекту помощи Киеву

07 декабря 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

Проект предполагает выделение многомиллиардной помощи Украине и Израилю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США законопроект о выделении помощи Украине был заблокирован во время голосования в Сенате. Документ не набрал необходимого количества голосов. «Законопроект о выделении многомиллиардной помощи, в том числе для Киева, не прошел процедурное голосование в сенате США. Ходатайство о завершении дебатов не набрало необходимой поддержки», — передают РИА Новости итоги трансляции голосования. Для дальнейшего рассмотрения документа необходимо было набрать 60 голосов. Законопроект предусматривает выделение помощи не только Украине, но и Израилю.

В США законопроект о выделении помощи Украине был заблокирован во время голосования в Сенате. Документ не набрал необходимого количества голосов. «Законопроект о выделении многомиллиардной помощи, в том числе для Киева, не прошел процедурное голосование в сенате США. Ходатайство о завершении дебатов не набрало необходимой поддержки», — передают РИА Новости итоги трансляции голосования. Для дальнейшего рассмотрения документа необходимо было набрать 60 голосов. Законопроект предусматривает выделение помощи не только Украине, но и Израилю.