06 декабря 2023

Сенат США заблокировал голосование по проекту помощи Киеву

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Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
Проект предполагает выделение многомиллиардной помощи Украине и Израилю Фото:
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В США законопроект о выделении помощи Украине был заблокирован во время голосования в Сенате. Документ не набрал необходимого количества голосов.

«Законопроект о выделении многомиллиардной помощи, в том числе для Киева, не прошел процедурное голосование в сенате США. Ходатайство о завершении дебатов не набрало необходимой поддержки», — передают РИА Новости итоги трансляции голосования.

Для дальнейшего рассмотрения документа необходимо было набрать 60 голосов. Законопроект предусматривает выделение помощи не только Украине, но и Израилю.

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В США законопроект о выделении помощи Украине был заблокирован во время голосования в Сенате. Документ не набрал необходимого количества голосов. «Законопроект о выделении многомиллиардной помощи, в том числе для Киева, не прошел процедурное голосование в сенате США. Ходатайство о завершении дебатов не набрало необходимой поддержки», — передают РИА Новости итоги трансляции голосования. Для дальнейшего рассмотрения документа необходимо было набрать 60 голосов. Законопроект предусматривает выделение помощи не только Украине, но и Израилю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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