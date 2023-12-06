Сенат США заблокировал голосование по проекту помощи Киеву

Проект предполагает выделение многомиллиардной помощи Украине и Израилю
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В США законопроект о выделении помощи Украине был заблокирован во время голосования в Сенате. Документ не набрал необходимого количества голосов.
«Законопроект о выделении многомиллиардной помощи, в том числе для Киева, не прошел процедурное голосование в сенате США. Ходатайство о завершении дебатов не набрало необходимой поддержки», — передают РИА Новости итоги трансляции голосования.
Для дальнейшего рассмотрения документа необходимо было набрать 60 голосов. Законопроект предусматривает выделение помощи не только Украине, но и Израилю.
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