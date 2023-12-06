Мера поддержки участников СВО в ХМАО будет транслирована на всю страну

07 декабря 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

В ХМАО участники СВО ставшие инвалидами после боевых травм могут получить автомобиль Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В августе 2023 года правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило меру поддержки участников СВО, получивших боевые травмы ног. С помощью электронного сертификата они смогут приобрести автомобиль. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выступил в Совете Федерации с предложением распространить данную меру на все регионы России. «В августе 2023 года внесены изменения в региональный перечень технических средств реабилитации (ТСР). Теперь воины из Югры, получившие боевые травмы, вследствие чего произошло поражение опорно-двигательного аппарата, через электронный сертификат имеют возможность приобрести личный автомобиль. На заседании при Совете Федерации я внес предложение на рассмотрение по расширению федерального перечня ТСР», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. В начале 2024 года Исаков планирует посетить отечественные автомобильные предприятия. Необходимо определить характеристики автомобиля, который будет помогать участнику СВО, получившим травму стать более мобильным и самостоятельно передвигаться. В первую очередь, человек на инвалидной коляске с легкостью должен сесть в машину, доехать до нужного места и также легко выйти из авто. В конце сентября Исаков испробовал на себе новую разработку для фронта. Теперь санитар один сможет вывезти раненного с поля боя. Для этого сконструированы носилки-трансформер. В случае положительного испытания в зоне СВО, их запустят в производство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В августе 2023 года правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило меру поддержки участников СВО, получивших боевые травмы ног. С помощью электронного сертификата они смогут приобрести автомобиль. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выступил в Совете Федерации с предложением распространить данную меру на все регионы России. «В августе 2023 года внесены изменения в региональный перечень технических средств реабилитации (ТСР). Теперь воины из Югры, получившие боевые травмы, вследствие чего произошло поражение опорно-двигательного аппарата, через электронный сертификат имеют возможность приобрести личный автомобиль. На заседании при Совете Федерации я внес предложение на рассмотрение по расширению федерального перечня ТСР», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. В начале 2024 года Исаков планирует посетить отечественные автомобильные предприятия. Необходимо определить характеристики автомобиля, который будет помогать участнику СВО, получившим травму стать более мобильным и самостоятельно передвигаться. В первую очередь, человек на инвалидной коляске с легкостью должен сесть в машину, доехать до нужного места и также легко выйти из авто. В конце сентября Исаков испробовал на себе новую разработку для фронта. Теперь санитар один сможет вывезти раненного с поля боя. Для этого сконструированы носилки-трансформер. В случае положительного испытания в зоне СВО, их запустят в производство.