06 декабря 2023

Мера поддержки участников СВО в ХМАО будет транслирована на всю страну

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В ХМАО участники СВО ставшие инвалидами после боевых травм могут получить автомобиль Фото:
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В августе 2023 года правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило меру поддержки участников СВО, получивших боевые травмы ног. С помощью электронного сертификата они смогут приобрести автомобиль. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выступил в Совете Федерации с предложением распространить данную меру на все регионы России.

«В августе 2023 года внесены изменения в региональный перечень технических средств реабилитации (ТСР). Теперь воины из Югры, получившие боевые травмы, вследствие чего произошло поражение опорно-двигательного аппарата, через электронный сертификат имеют возможность приобрести личный автомобиль. На заседании при Совете Федерации я внес предложение на рассмотрение по расширению федерального перечня ТСР», — сообщил Исаков в своем telegram-канале.

В начале 2024 года Исаков планирует посетить отечественные автомобильные предприятия. Необходимо определить характеристики автомобиля, который будет помогать участнику СВО, получившим травму стать более мобильным и самостоятельно передвигаться. В первую очередь, человек на инвалидной коляске с легкостью должен сесть в машину, доехать до нужного места и также легко выйти из авто.

В конце сентября Исаков испробовал на себе новую разработку для фронта. Теперь санитар один сможет вывезти раненного с поля боя. Для этого сконструированы носилки-трансформер. В случае положительного испытания в зоне СВО, их запустят в производство.

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В августе 2023 года правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило меру поддержки участников СВО, получивших боевые травмы ног. С помощью электронного сертификата они смогут приобрести автомобиль. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выступил в Совете Федерации с предложением распространить данную меру на все регионы России. «В августе 2023 года внесены изменения в региональный перечень технических средств реабилитации (ТСР). Теперь воины из Югры, получившие боевые травмы, вследствие чего произошло поражение опорно-двигательного аппарата, через электронный сертификат имеют возможность приобрести личный автомобиль. На заседании при Совете Федерации я внес предложение на рассмотрение по расширению федерального перечня ТСР», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. В начале 2024 года Исаков планирует посетить отечественные автомобильные предприятия. Необходимо определить характеристики автомобиля, который будет помогать участнику СВО, получившим травму стать более мобильным и самостоятельно передвигаться. В первую очередь, человек на инвалидной коляске с легкостью должен сесть в машину, доехать до нужного места и также легко выйти из авто. В конце сентября Исаков испробовал на себе новую разработку для фронта. Теперь санитар один сможет вывезти раненного с поля боя. Для этого сконструированы носилки-трансформер. В случае положительного испытания в зоне СВО, их запустят в производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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