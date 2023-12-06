Пилотов «Уральских авиалиний», предложившим уволиться, защитит Профсоюз летчиков

07 декабря 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

В ПЛС России отреагировали на предложение летчикам «Уральских авиалиний» уволиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Профсоюз летного состава (ПЛС) России защитит пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова, экстренно посадивших самолет «Уральских авиалиний», после предложения летчикам уволиться. Об этом заявил президент ПЛС России Мирослав Бойчук. «Как только поступит информация об угрозе увольнения пилотов, то будем заниматься. Профсоюз защитит своих членов», — передает издание «Известия» слова Бойчука. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ПЛС России и пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что двум пилотам, посадившим самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. Оба летчика отказались подписывать заявления. Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в новосибирском поле рядом. Airbus A320 должен был доставить пассажиров из Сочи в Омск, но у лайнера не сработала гидравлика закрылок. В происшествии никто из пассажиров не погиб. Росавиация организовала проверку по факту происшествия. Позже в отчете с итогами расследования было выявлено 15 ошибок. По мнению источников, близких к авиавластям, самолет будет разобран на запчасти и сдан в утиль. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.

Профсоюз летного состава (ПЛС) России защитит пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова, экстренно посадивших самолет «Уральских авиалиний», после предложения летчикам уволиться. Об этом заявил президент ПЛС России Мирослав Бойчук. «Как только поступит информация об угрозе увольнения пилотов, то будем заниматься. Профсоюз защитит своих членов», — передает издание «Известия» слова Бойчука. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ПЛС России и пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что двум пилотам, посадившим самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. Оба летчика отказались подписывать заявления. Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в новосибирском поле рядом. Airbus A320 должен был доставить пассажиров из Сочи в Омск, но у лайнера не сработала гидравлика закрылок. В происшествии никто из пассажиров не погиб. Росавиация организовала проверку по факту происшествия. Позже в отчете с итогами расследования было выявлено 15 ошибок. По мнению источников, близких к авиавластям, самолет будет разобран на запчасти и сдан в утиль. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.