Большинство школьников ХМАО остались дома из-за аномальных морозов

В большей части населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа 7 декабря отменены занятия у школьников первой смены с 1-й по 11-й классы. Стрелки термометров опустились ниже 40 градусов мороза. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 43,7 до минус 33,3 градуса. Скорость ветра 0-4 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
В большей части населенных пунктов Югры занятия отменены с 1-го по 11-й классы: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нягань, Белоярский, Советский, Югорск, Урай, Вата, Лямина, Излучинск, Каюкова, Высокий Мыс, Зайцева Речка, Сытомино, Угут, Селиярово, Когалым, Покачи, Радужный, Руссинская, Новоаганск, Агана, Федоровский, Березово, Игрим, Березово, Алябьевский, Зеленоборск, Коммунистический, Ваховск, Бобровский, Карымкары, Шайтанка, Октябрьское, Таежный, Сорум. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Барсово, Агириш, Кимкьясуй, Сайгатина, Хулимсунт, Чехломей, Сингапай, Солнечный, Усть-Юган, Юганская Обь, Чеускино.
Из-за итогового сочинения 11-классники ХМАО вынуждены были пойти в школу 6 декабря не смотря на морозы и объявление актированного дня. Экзамен является допуском к государственной итоговой аттестации и проводится только в очном формате.
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