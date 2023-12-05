05 декабря 2023

Старшеклассники из ХМАО пошли в школу, несмотря на актировку

Одиннадцатиклассники из Югры в мороз отправились в школу на итоговое сочинение
© Служба новостей «URA.RU»
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Одиннадцатиклассники пошли в морозы в школу, чтобы написать итоговое сочинение Фото:

Несмотря на сильные морозы и объявление актированного дня почти для всех школьников Югры, 11-классники пошли в школу, чтобы написать итоговое сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. Об этом журналисту URA.RU сообщили в департаменте образования ХМАО.

«Процедура проведения итогового сочинения (изложения) предусмотрена для проведения исключительно в очном формате, при котором необходимо непосредственное присутствие выпускников в школе, которая является местом проведения итогового сочинения. Сроки сдачи установлены на федеральном уровне», — сообщили в окружном депобразования.

Также для сдачи итогового сочинения установлены резервные дни. В текущем учебном году — это 6 февраля 2024 года и 10 апреля 2024 года. Если кто-то из учеников не явился в основной день, он сможет написать сочинение в резервный.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО отменили занятия для учеников 1-11 классов, обучающихся в первую и во вторую смены. При этом, в первую смену в Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс, а в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс.

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Несмотря на сильные морозы и объявление актированного дня почти для всех школьников Югры, 11-классники пошли в школу, чтобы написать итоговое сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. Об этом журналисту URA.RU сообщили в департаменте образования ХМАО. «Процедура проведения итогового сочинения (изложения) предусмотрена для проведения исключительно в очном формате, при котором необходимо непосредственное присутствие выпускников в школе, которая является местом проведения итогового сочинения. Сроки сдачи установлены на федеральном уровне», — сообщили в окружном депобразования. Также для сдачи итогового сочинения установлены резервные дни. В текущем учебном году — это 6 февраля 2024 года и 10 апреля 2024 года. Если кто-то из учеников не явился в основной день, он сможет написать сочинение в резервный. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО отменили занятия для учеников 1-11 классов, обучающихся в первую и во вторую смены. При этом, в первую смену в Югорске и Ханты-Мансийске отменили уроки с 1 по 8 класс, а в Урае отменили занятия у школьников с 1 по 4 класс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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