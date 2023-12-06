06 декабря 2023

На Украине отреагировали на блокировку США проекта помощи Киеву

Арестович*: США готовы пожертвовать Украиной ради своих целей
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
США готовы пожертвовать Украиной ради своих целей, заявил Алексей Арестович Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американское руководство жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Ранее сенат США отказался вынести на голосование проект о помощи стране.

«Часть американской элиты формально готова пожертвовать Украиной ради своих малых внутриполитических целей», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он также призвал всех осознать происходящее в Конгрессе.

Ранее в сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование, передает «МК.RU». Американский президент Джо Байден называл «абсолютным безумием» отказ согласовать этот пакет.

* Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Американское руководство жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Ранее сенат США отказался вынести на голосование проект о помощи стране. «Часть американской элиты формально готова пожертвовать Украиной ради своих малых внутриполитических целей», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он также призвал всех осознать происходящее в Конгрессе. Ранее в сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование, передает «МК.RU». Американский президент Джо Байден называл «абсолютным безумием» отказ согласовать этот пакет. * Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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