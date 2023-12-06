Американское руководство жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Ранее сенат США отказался вынести на голосование проект о помощи стране.
«Часть американской элиты формально готова пожертвовать Украиной ради своих малых внутриполитических целей», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он также призвал всех осознать происходящее в Конгрессе.
Ранее в сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование, передает «МК.RU». Американский президент Джо Байден называл «абсолютным безумием» отказ согласовать этот пакет.
* Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Американское руководство жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Ранее сенат США отказался вынести на голосование проект о помощи стране. «Часть американской элиты формально готова пожертвовать Украиной ради своих малых внутриполитических целей», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он также призвал всех осознать происходящее в Конгрессе. Ранее в сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование, передает «МК.RU». Американский президент Джо Байден называл «абсолютным безумием» отказ согласовать этот пакет. * Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.