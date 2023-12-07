Ключевой союзник России захотел сотрудничать с ЕС

Си Цзиньпин: между Китаем и ЕС должно быть взаимовыгодное сотрудничество
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, си цзиньпин
Китай и ЕС должны укреплять взаимное доверие, заявил Си Цзиньпин Фото:

Китай выражает желание установить партнерство по взаимовыгодному сотрудничеству с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай и ЕС должны быть партнерами по взаимовыгодному сотрудничеству», — передает слова Си Цзиньпина РИА Новости. На встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председатель КНР заявил, что необходимо постоянно укреплять политическое взаимное доверие, достигать стратегического консенсуса и устранять различные препятствия.

Страны G7 также хотят привлечь Китай на свою сторону. В ходе онлайн-саммита они выразили желание установить конструктивные и стабильные отношения с Китаем. Целью такого сотрудничества является оказание давления на Россию для урегулирования конфликта на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы ожидают от Пекина большей поддержки, передает Life.

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Китай выражает желание установить партнерство по взаимовыгодному сотрудничеству с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «Китай и ЕС должны быть партнерами по взаимовыгодному сотрудничеству», — передает слова Си Цзиньпина РИА Новости. На встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председатель КНР заявил, что необходимо постоянно укреплять политическое взаимное доверие, достигать стратегического консенсуса и устранять различные препятствия. Страны G7 также хотят привлечь Китай на свою сторону. В ходе онлайн-саммита они выразили желание установить конструктивные и стабильные отношения с Китаем. Целью такого сотрудничества является оказание давления на Россию для урегулирования конфликта на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы ожидают от Пекина большей поддержки, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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