Ключевой союзник России захотел сотрудничать с ЕС

Китай выражает желание установить партнерство по взаимовыгодному сотрудничеству с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай и ЕС должны быть партнерами по взаимовыгодному сотрудничеству», — передает слова Си Цзиньпина РИА Новости. На встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председатель КНР заявил, что необходимо постоянно укреплять политическое взаимное доверие, достигать стратегического консенсуса и устранять различные препятствия.
Страны G7 также хотят привлечь Китай на свою сторону. В ходе онлайн-саммита они выразили желание установить конструктивные и стабильные отношения с Китаем. Целью такого сотрудничества является оказание давления на Россию для урегулирования конфликта на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы ожидают от Пекина большей поддержки, передает
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