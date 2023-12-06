Страны G7 хотят переманить одного из главных союзников РФ на свою сторону

06 декабря 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Европейские лидеры планируют через Китай повлиять на украинский конфликт Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны G7 во время онлайн-саммита заявили о желании строить конструктивные и стабильные взаимоотношения с Китаем. С помощью этого сотрудничества они рассчитывают оказать давление на Россию по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая важность откровенного взаимодействия и непосредственного выражения нашей озабоченности. Призываем Китай оказать давление на Россию для сворачивания конфликта на Украине», — передают РИА Новости итоги встречи стран «Большой семерки». Одновременно с заявлениями о сотрудничестве, страны G7 планируют сократить зависимость от Китая в различных цепочках поставок. При этом подходы и политические методы «Большой семерки» не будут мешать развитию и прогрессу КНР. Европейских лидеров также беспокоит вопрос об экспорте Пекином товаров двойного назначения в Россию в обход санкций. Они опасаются, что КНР может поставлять бронежилеты и дроны РФ. Однако у ЕС нет доказательств в таких поставках. Россия и Китай смогли укрепить свои отношения за 10 лет, проведя за этот период 42 встречи глав государств. Общие внешние угрозы укрепляют взаимоотношения двух стран, а совместная работа в сфере энергетики дала свои плоды и сыграла роль в обеспечении мировой энергетической безопасности. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин не прекращали сотрудничество даже в эпидемию коронавируса. Их двусторонние встречи возобновились сразу после снятия ковидных ограничений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны G7 во время онлайн-саммита заявили о желании строить конструктивные и стабильные взаимоотношения с Китаем. С помощью этого сотрудничества они рассчитывают оказать давление на Россию по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая важность откровенного взаимодействия и непосредственного выражения нашей озабоченности. Призываем Китай оказать давление на Россию для сворачивания конфликта на Украине», — передают РИА Новости итоги встречи стран «Большой семерки». Одновременно с заявлениями о сотрудничестве, страны G7 планируют сократить зависимость от Китая в различных цепочках поставок. При этом подходы и политические методы «Большой семерки» не будут мешать развитию и прогрессу КНР. Европейских лидеров также беспокоит вопрос об экспорте Пекином товаров двойного назначения в Россию в обход санкций. Они опасаются, что КНР может поставлять бронежилеты и дроны РФ. Однако у ЕС нет доказательств в таких поставках. Россия и Китай смогли укрепить свои отношения за 10 лет, проведя за этот период 42 встречи глав государств. Общие внешние угрозы укрепляют взаимоотношения двух стран, а совместная работа в сфере энергетики дала свои плоды и сыграла роль в обеспечении мировой энергетической безопасности. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин не прекращали сотрудничество даже в эпидемию коронавируса. Их двусторонние встречи возобновились сразу после снятия ковидных ограничений.