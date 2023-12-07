В США назвали неожиданный эффект от блокировки голосования по проекту помощи Киеву

Экс-чиновник США Бергманн: блокировка помощи Украине снизит репутацию Вашингтона

07 декабря 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Репутация США может понизиться в глазах их союзников, заявил Макс Бергманн Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США приведет к негативным последствиям, которые могут подорвать уверенность союзников Вашингтона в усилиях Белого дома по защите их стран. Такое заявление сделал эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и бывший чиновник США Макс Бергманн. «Во всем мире у любого, кто полагается на гарантии безопасности США, возникнет чувство шока, что на этих американцев просто нельзя положиться», — передает слова Бергманна агентство Bloomberg. Он также отметил, что такое решение может ограничить внешнеполитическую поддержку Украины со стороны США и подорвать общую надежность Америки для своих союзников и партнеров по всему миру. Это создает негативное впечатление и вызывает шок у стран, полагающихся на Соединенные Штаты в международных отношениях, заключил экс-чиновник. В сенате США был заблокирован законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американский президент Джо Байден назвал отказ согласовать этот пакет «абсолютным безумием». Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что американское руководство жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что усиленная блокировка пакета помощи Украине и Израилю республиканцами свидетельствует о политическом сдвиге в США, передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США приведет к негативным последствиям, которые могут подорвать уверенность союзников Вашингтона в усилиях Белого дома по защите их стран. Такое заявление сделал эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и бывший чиновник США Макс Бергманн. «Во всем мире у любого, кто полагается на гарантии безопасности США, возникнет чувство шока, что на этих американцев просто нельзя положиться», — передает слова Бергманна агентство Bloomberg. Он также отметил, что такое решение может ограничить внешнеполитическую поддержку Украины со стороны США и подорвать общую надежность Америки для своих союзников и партнеров по всему миру. Это создает негативное впечатление и вызывает шок у стран, полагающихся на Соединенные Штаты в международных отношениях, заключил экс-чиновник. В сенате США был заблокирован законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американский президент Джо Байден назвал отказ согласовать этот пакет «абсолютным безумием». Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что американское руководство жертвует Киевом ради своих внутриполитических целей. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что усиленная блокировка пакета помощи Украине и Израилю республиканцами свидетельствует о политическом сдвиге в США, передает Pravda.Ru.