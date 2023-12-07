В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

В ВТБ считают, что удлинение срока инфляции улучшит предсказуемость ЦБ

07 декабря 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

В 2024 году инфляция вернется к уровню 4-4,5%, заявил Дмитрий Пьянов Фото: Антон Белицкий © URA.RU Существует ряд мер по уменьшению непредсказуемости решений Центрального банка России (ЦБ) относительно процентной ставки. Одна из таких мер — это увеличение срока для достижения целевой инфляции на уровне 4%. Об этом рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «Первый способ — удлинение срока по возврату к целевой инфляции в 4%», — передает слова Пьянова РБК. Он добавил, что в настоящее время ЦБ прогнозирует возвращение инфляции к уровню 4—4,5% уже в 2024 году, а к 2025 году ожидается ее закрепление на уровне 4%. Банкир приводит пример других стран, включая Армению, где установлен публичный срок в три года для достижения целевой инфляции. Во втором предложенном способе для принятия решения о процентной ставке предлагается учитывать не только факторы спроса, но и факторы предложения. Например, в 2023 году повышение ставки было обусловлено укреплением внутреннего спроса, но уже в конце 2022 года можно было бы учесть ранний признак перегрева рынка труда, который был замечен. Третий вариант связан с усовершенствованием корзины товаров и услуг, по которой определяется инфляция, совместно с Росстатом. Внесение дополнительных позиций, способствующих стабилизации инфляции, например, включение аренды жилья по установленным нормам, предлагается включить в этот расчет, заключил Пьянов. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что если инфляция в стране приблизится к 4% в 2024 году, ЦБ готов снизить ключевую ставку. Она сделала это заявление в ходе выступления в Госдуме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Существует ряд мер по уменьшению непредсказуемости решений Центрального банка России (ЦБ) относительно процентной ставки. Одна из таких мер — это увеличение срока для достижения целевой инфляции на уровне 4%. Об этом рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «Первый способ — удлинение срока по возврату к целевой инфляции в 4%», — передает слова Пьянова РБК. Он добавил, что в настоящее время ЦБ прогнозирует возвращение инфляции к уровню 4—4,5% уже в 2024 году, а к 2025 году ожидается ее закрепление на уровне 4%. Банкир приводит пример других стран, включая Армению, где установлен публичный срок в три года для достижения целевой инфляции. Во втором предложенном способе для принятия решения о процентной ставке предлагается учитывать не только факторы спроса, но и факторы предложения. Например, в 2023 году повышение ставки было обусловлено укреплением внутреннего спроса, но уже в конце 2022 года можно было бы учесть ранний признак перегрева рынка труда, который был замечен. Третий вариант связан с усовершенствованием корзины товаров и услуг, по которой определяется инфляция, совместно с Росстатом. Внесение дополнительных позиций, способствующих стабилизации инфляции, например, включение аренды жилья по установленным нормам, предлагается включить в этот расчет, заключил Пьянов. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что если инфляция в стране приблизится к 4% в 2024 году, ЦБ готов снизить ключевую ставку. Она сделала это заявление в ходе выступления в Госдуме.