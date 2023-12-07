Украина достигла критической точки и находится в моменте проигрыша России. Об этом заявила директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
«Сейчас уже даже не патовая ситуация на шахматной доске, а момент проигрыша», — передает слова Берлинской «Украинская правда». Она добавила, что молодые и старшие поколения украинцев вынуждены столкнуться с трудностями, вызванными ошибками и недоразумениями предыдущих лидеров, которые преследовали свои личные амбиции, но не учли важность развития и безопасности страны.
В настоящий момент Украина исправляет прошлые ошибки и пытается сократить разрыв, в котором Россия опередила ее в различных сферах развития. Директор отметила, что системы автоматизации в России становятся все более совершенными. В любом случае, Киев ожидают сложные времена, и, возможно, ему придется сделать значительные уступки, заключила Берлинская.
Контрнаступление Украины считается обреченным на провал, по мнению американской разведки. Они указывают, что Киев проигрывает России и не может достичь своей основной цели — захвата территорий. У них есть опасения относительно неспособности ВСУ захватить город Мелитополь, который имеет стратегическое значение в этом регионе.
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