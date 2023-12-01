Взбунтовавшиеся курганцы добились переноса качелей с исторической площади

Мэрия внесла правки в контракт и перенесет установку качелей в парк и на Троицкую площадь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники администрации Кургана прислушалась к мнению жителей, которые были против установки качелей на площади имени Ленина и перенесут установку качелей в новый парк в четвертом микрорайоне Заозерного, и на Троцикую площадь. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета.

«Допустить изменение существенных условий муниципального контракта «На выполнение работ по установке качелей на площади имени Ленина по заключенному контракту между МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» и ООО «Строительно-монтажное управление 1» (подрядчик), так как при его исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения», — указано на сайте мэрии. Также в документе указано, что в контракт вносится редакция, в связи с которой установка качелей переносится на территории Троицкой площади и парка в 4 микрорайоне Заозерного.

Ранее идея установить качели на площади имени Владимира Ленина вызвала споры среди горожан. Это связано с тем, что площадь является объектом культурного наследия регионального уровня. Позже, представители мэрии Кургана склонились к тому, что не будут устанавливать качели на центральной площади, чтобы «никого не злить и не будоражить» и пообещали найти новые места для их установки.