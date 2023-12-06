06 декабря 2023

В Новом Уренгое автоинспекторы не дали замерзнуть беременной женщине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс
Сотрудники ГИБДД сопроводили пациентку в родильное отделение Фото:

Сотрудники ГИБДД сопроводили машину скорой помощи, которая везла пациентку в родильное отделение Новоуренгойской ЦГБ из отдаленно микрорайона города. Как сообщается на портале УМВД России по ЯНАО, экстремальные холода потребовали участия сотрудников полиции, чтобы в пути не произошло неприятностей.

«В связи с экстремально-низкими температурами сопровождение кареты скорой помощи обеспечили сотрудники Госавтоинспекции. Это капитан полиции Данил Гусельников, старший лейтенант полиции Владимир Киселевский и лейтенант полиции Павел Ехлаков», — комментируют в окружном управлении.

В Госавтоинспекции напоминают также, что полицейские ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации следует обращаться к сотрудникам Госавтоинспекции по телефону 112 (102 для сотовой связи).

Ранее URA.RU cообщало, что жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области спрогнозировали аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы.

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Сотрудники ГИБДД сопроводили машину скорой помощи, которая везла пациентку в родильное отделение Новоуренгойской ЦГБ из отдаленно микрорайона города. Как сообщается на портале УМВД России по ЯНАО, экстремальные холода потребовали участия сотрудников полиции, чтобы в пути не произошло неприятностей. «В связи с экстремально-низкими температурами сопровождение кареты скорой помощи обеспечили сотрудники Госавтоинспекции. Это капитан полиции Данил Гусельников, старший лейтенант полиции Владимир Киселевский и лейтенант полиции Павел Ехлаков», — комментируют в окружном управлении. В Госавтоинспекции напоминают также, что полицейские ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации следует обращаться к сотрудникам Госавтоинспекции по телефону 112 (102 для сотовой связи). Ранее URA.RU cообщало, что жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области спрогнозировали аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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