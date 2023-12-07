Появились подробности убийства экс-депутата Рады Кивы

На теле убитого экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы было обнаружено два пулевых огнестрельных ранения. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
«На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — говорится в сообщении следственного управления, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в результате осмотра места происшествия, следователи изъяли две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.
Кроме того, на данный момент назначены несколько экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и проводятся необходимые мероприятия. Дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, заключили в сообщении.
Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива был найден мертвым в Подмосковье 6 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Андрей Юсов заявил, что депутат был убит Службой безопасности страны. URA.RU приводило главную информацию, известную о произошедшем.
На теле убитого экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы было обнаружено два пулевых огнестрельных ранения. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. «На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — говорится в сообщении следственного управления, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в результате осмотра места происшествия, следователи изъяли две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Кроме того, на данный момент назначены несколько экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и проводятся необходимые мероприятия. Дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, заключили в сообщении. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива был найден мертвым в Подмосковье 6 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Андрей Юсов заявил, что депутат был убит Службой безопасности страны. URA.RU приводило главную информацию, известную о произошедшем.