Появились подробности убийства экс-депутата Рады Кивы

СК РФ: на теле Кивы обнаружили два пулевых ранения
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На теле погибшего Ильи Кивы нашли два пулевых огнестрельных ранения Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

На теле убитого экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы было обнаружено два пулевых огнестрельных ранения. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — говорится в сообщении следственного управления, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в результате осмотра места происшествия, следователи изъяли две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.

Кроме того, на данный момент назначены несколько экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и проводятся необходимые мероприятия. Дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, заключили в сообщении.

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива был найден мертвым в Подмосковье 6 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Андрей Юсов заявил, что депутат был убит Службой безопасности страны. URA.RU приводило главную информацию, известную о произошедшем.

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На теле убитого экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы было обнаружено два пулевых огнестрельных ранения. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. «На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — говорится в сообщении следственного управления, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в результате осмотра места происшествия, следователи изъяли две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Кроме того, на данный момент назначены несколько экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и проводятся необходимые мероприятия. Дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, заключили в сообщении. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива был найден мертвым в Подмосковье 6 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Андрей Юсов заявил, что депутат был убит Службой безопасности страны. URA.RU приводило главную информацию, известную о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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