Погиб экс-депутат Рады Кива: что известно об его убийстве

«Украинская правда»: СБУ причастна к убийству Кивы

06 декабря 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Украина подтвердила смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы Фото: Анна Марченко/ТАСС новость из сюжета В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы было найдено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. По одной из версий, его могли застрелить. «Украинская правда» сообщила, что к убийству причастна Служба безопасности Украины (СБУ). URA.RU приводит всю известную информацию о происшествия на данный момент. Первые сообщения о гибели Ильи Кивы начали поступать ближе к 17:40 (по Мск). Тогда telegram-канал 112 отмечал, что на месте работают экстренные службы, а обстоятельства гибели политика уточняются.

Предположительно, тело Кивы было найдено в деревне Супонево Одинцовского района. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах. Отмечается, что труп был обнаружен персоналом отеля.

Как сообщает Readovka, тело Кивы нашли на улице у отеля «Величъ Кантри Клаб». Отмечается, что номер в заведении в сутки стоит от 10 тысяч рублей. При этом вход на территорию комплекса и самого отеля свободный.

По версии «Украинской правды», убийство Кивы было спланировано СБУ. По данным издания, бывший парламентарий был застрелен на территории гостиничного комплекса в Подмосковье, а перед этим избит. Эту версию подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов.

По версии Mash, на правом виске Кивы была резаная рана. На левой части лица политика обнаружена гематома.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

СМИ обратили внимание на последний пост Ильи Кивы в его telegram-канале. Экс-депутат Рады неоднократно использовал данную площадку для критики нынешнего правительства на Украине и лично президента страны Владимира Зеленского. В последнем своем сообщении Кива пожелал украинскому лидеру смерти и призвал народ сменить своего президента.

Ранее Кива сообщал, что за ним долгое время следили подозрительные личности. Он утверждал, что некоторые из них посещали вместе с ним один тренажерный зал в Москве.

Кива догадывался о готовящемся покушении. С таким заявлением выступил бывший украинский депутат Олег Царев.

Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы было найдено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. По одной из версий, его могли застрелить. «Украинская правда» сообщила, что к убийству причастна Служба безопасности Украины (СБУ). URA.RU приводит всю известную информацию о происшествия на данный момент.