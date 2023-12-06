Погиб экс-депутат Рады Кива: что известно об его убийстве

Украина подтвердила смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы
новость из сюжетаВ Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы
Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы было найдено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. По одной из версий, его могли застрелить. «Украинская правда» сообщила, что к убийству причастна Служба безопасности Украины (СБУ). URA.RU приводит всю известную информацию о происшествия на данный момент.
- Первые сообщения о гибели Ильи Кивы начали поступать ближе к 17:40 (по Мск). Тогда telegram-канал 112 отмечал, что на месте работают экстренные службы, а обстоятельства гибели политика уточняются.
- Предположительно, тело Кивы было найдено в деревне Супонево Одинцовского района. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах. Отмечается, что труп был обнаружен персоналом отеля.
- Как сообщает Readovka, тело Кивы нашли на улице у отеля «Величъ Кантри Клаб». Отмечается, что номер в заведении в сутки стоит от 10 тысяч рублей. При этом вход на территорию комплекса и самого отеля свободный.
- По версии «Украинской правды», убийство Кивы было спланировано СБУ. По данным издания, бывший парламентарий был застрелен на территории гостиничного комплекса в Подмосковье, а перед этим избит. Эту версию подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов.
- По версии Mash, на правом виске Кивы была резаная рана. На левой части лица политика обнаружена гематома.
- По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
- СМИ обратили внимание на последний пост Ильи Кивы в его telegram-канале. Экс-депутат Рады неоднократно использовал данную площадку для критики нынешнего правительства на Украине и лично президента страны Владимира Зеленского. В последнем своем сообщении Кива пожелал украинскому лидеру смерти и призвал народ сменить своего президента.
- Ранее Кива сообщал, что за ним долгое время следили подозрительные личности. Он утверждал, что некоторые из них посещали вместе с ним один тренажерный зал в Москве.
- Кива догадывался о готовящемся покушении. С таким заявлением выступил бывший украинский депутат Олег Царев.
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