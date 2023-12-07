Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

На месте работают сотрудники полиции
В школе в Брянске произошла стрельба. Восьмиклассница несколько раз выстрелила из огнестрельного оружия.
«Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Там добавили, что уточняется количество пострадавших. Инцидент произошел в гимназии №5. Согласно сообщению источника, ученица пронесла огнестрельное оружие в школу и произвела несколько выстрелов.
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