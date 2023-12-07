Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

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Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, бронежилет, полиция
На месте работают сотрудники полиции Фото:

В школе в Брянске произошла стрельба. Восьмиклассница несколько раз выстрелила из огнестрельного оружия.

«Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Там добавили, что уточняется количество пострадавших. Инцидент произошел в гимназии №5. Согласно сообщению источника, ученица пронесла огнестрельное оружие в школу и произвела несколько выстрелов.

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В школе в Брянске произошла стрельба. Восьмиклассница несколько раз выстрелила из огнестрельного оружия. «Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Там добавили, что уточняется количество пострадавших. Инцидент произошел в гимназии №5. Согласно сообщению источника, ученица пронесла огнестрельное оружие в школу и произвела несколько выстрелов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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