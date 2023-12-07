Восьмиклассница во время стрельбы ранила 4 человек в школе Брянска

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, школа, белозерское
После стрельбы в школе Брянска ранено четыре человека Фото:

В школе в городе Брянск во время стрельбы было ранено четыре человека. Об этом сообщают очевидцы.

«Школьница ранила четырех мальчиков», — передает слова очевидцев РИА Новости. Инцидент произошел во время стрельбы в школе Брянска.

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В школе в городе Брянск во время стрельбы было ранено четыре человека. Об этом сообщают очевидцы. «Школьница ранила четырех мальчиков», — передает слова очевидцев РИА Новости. Инцидент произошел во время стрельбы в школе Брянска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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