Восьмиклассница во время стрельбы ранила 4 человек в школе Брянска

После стрельбы в школе Брянска ранено четыре человека
В школе в городе Брянск во время стрельбы было ранено четыре человека. Об этом сообщают очевидцы.
«Школьница ранила четырех мальчиков», — передает слова очевидцев РИА Новости. Инцидент произошел во время стрельбы в школе Брянска.
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