В Свердловских больницах исчезла вакцина от смертельно опасной инфекции

В медицинских учреждениях Свердловской области исчезла вакцина от кори — ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках. Об этом URA.RU сообщил источник в одной из больниц Екатеринбурга.
«Уже несколько месяцев в поликлиниках региона нет вакцины от кори. Врачам сообщили, что поставки срываются из-за проблем на стороне поставщика. При этом дополнительной или уточняющей информации по поставкам медикам не говорят. Врачи пребывают в полном неведении о реальном положении дел. Им приходится всячески смягчать гнев пациентов. Одним словом, во всей этой ситуации весь удар на себя берут работники регистратур, терапевты и педиатры», — поделился собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Минздрав России. В ведомство направлен запрос. На момент публикации новости ответ не был получен.
URA.RU уже сообщало о том, что на территории Свердловской области отсутствует вакцина французской компании Sanofi «Пентаксим». Поставки вакцины постоянно переносятся. Из-за сложившейся ситуации врачам приходится постоянно сталкиваться с негативом со стороны пациентов.
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