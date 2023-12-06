06 декабря 2023

В Свердловских больницах исчезла вакцина от смертельно опасной инфекции

В Свердловской области закончилась вакцина от кори
© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о поставках вакцины в регион пока отсутствует Фото:

В медицинских учреждениях Свердловской области исчезла вакцина от кори — ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках. Об этом URA.RU сообщил источник в одной из больниц Екатеринбурга.

«Уже несколько месяцев в поликлиниках региона нет вакцины от кори. Врачам сообщили, что поставки срываются из-за проблем на стороне поставщика. При этом дополнительной или уточняющей информации по поставкам медикам не говорят. Врачи пребывают в полном неведении о реальном положении дел. Им приходится всячески смягчать гнев пациентов. Одним словом, во всей этой ситуации весь удар на себя берут работники регистратур, терапевты и педиатры», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Минздрав России. В ведомство направлен запрос. На момент публикации новости ответ не был получен.

URA.RU уже сообщало о том, что на территории Свердловской области отсутствует вакцина французской компании Sanofi «Пентаксим». Поставки вакцины постоянно переносятся. Из-за сложившейся ситуации врачам приходится постоянно сталкиваться с негативом со стороны пациентов.

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В медицинских учреждениях Свердловской области исчезла вакцина от кори — ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках. Об этом URA.RU сообщил источник в одной из больниц Екатеринбурга. «Уже несколько месяцев в поликлиниках региона нет вакцины от кори. Врачам сообщили, что поставки срываются из-за проблем на стороне поставщика. При этом дополнительной или уточняющей информации по поставкам медикам не говорят. Врачи пребывают в полном неведении о реальном положении дел. Им приходится всячески смягчать гнев пациентов. Одним словом, во всей этой ситуации весь удар на себя берут работники регистратур, терапевты и педиатры», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Минздрав России. В ведомство направлен запрос. На момент публикации новости ответ не был получен. URA.RU уже сообщало о том, что на территории Свердловской области отсутствует вакцина французской компании Sanofi «Пентаксим». Поставки вакцины постоянно переносятся. Из-за сложившейся ситуации врачам приходится постоянно сталкиваться с негативом со стороны пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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