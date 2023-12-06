В Свердловской области закончилась вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка

В Свердловской области закончилась французская вакцина «Пентаксим»

07 декабря 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Вакцину ждут несколько месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области отсутствует жизненно необходимая вакцина АКДС (Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) «Пентаксим». Об этом URA.RU сообщил источник в одной из поликлиник Екатеринбурга. Препарат производит французская компания Sanofi Pasteur S.A. «Уже несколько месяцев в поликлинике на Заводской нет вакцины „Пентаксим“. Такая ситуация наблюдается во всех медицинских учреждениях Свердловской области. Изначально обещали, что поставки будут в октябре, но вакцина тогда не поступила в регион. Потом перенесли поставку „Пентаксима“ на ноябрь. Но и в этот раз регион остался без вакцины. Понимания, когда в она появится, нет. Врачам всячески приходится отбиваться от негативных высказываний пациентов, будто от нас зависит наличие той или иной вакцины», — поделился собеседник агентства. URA.RU направило запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

В Свердловской области отсутствует жизненно необходимая вакцина АКДС (Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) «Пентаксим». Об этом URA.RU сообщил источник в одной из поликлиник Екатеринбурга. Препарат производит французская компания Sanofi Pasteur S.A. «Уже несколько месяцев в поликлинике на Заводской нет вакцины „Пентаксим“. Такая ситуация наблюдается во всех медицинских учреждениях Свердловской области. Изначально обещали, что поставки будут в октябре, но вакцина тогда не поступила в регион. Потом перенесли поставку „Пентаксима“ на ноябрь. Но и в этот раз регион остался без вакцины. Понимания, когда в она появится, нет. Врачам всячески приходится отбиваться от негативных высказываний пациентов, будто от нас зависит наличие той или иной вакцины», — поделился собеседник агентства. URA.RU направило запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.