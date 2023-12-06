06 декабря 2023

В Свердловской области закончилась вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка

В Свердловской области закончилась французская вакцина «Пентаксим»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцину ждут несколько месяцев Фото:

В Свердловской области отсутствует жизненно необходимая вакцина АКДС (Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) «Пентаксим». Об этом URA.RU сообщил источник в одной из поликлиник Екатеринбурга. Препарат производит французская компания Sanofi Pasteur S.A.

«Уже несколько месяцев в поликлинике на Заводской нет вакцины „Пентаксим“. Такая ситуация наблюдается во всех медицинских учреждениях Свердловской области. Изначально обещали, что поставки будут в октябре, но вакцина тогда не поступила в регион. Потом перенесли поставку „Пентаксима“ на ноябрь. Но и в этот раз регион остался без вакцины. Понимания, когда в она появится, нет. Врачам всячески приходится отбиваться от негативных высказываний пациентов, будто от нас зависит наличие той или иной вакцины», — поделился собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

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В Свердловской области отсутствует жизненно необходимая вакцина АКДС (Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) «Пентаксим». Об этом URA.RU сообщил источник в одной из поликлиник Екатеринбурга. Препарат производит французская компания Sanofi Pasteur S.A. «Уже несколько месяцев в поликлинике на Заводской нет вакцины „Пентаксим“. Такая ситуация наблюдается во всех медицинских учреждениях Свердловской области. Изначально обещали, что поставки будут в октябре, но вакцина тогда не поступила в регион. Потом перенесли поставку „Пентаксима“ на ноябрь. Но и в этот раз регион остался без вакцины. Понимания, когда в она появится, нет. Врачам всячески приходится отбиваться от негативных высказываний пациентов, будто от нас зависит наличие той или иной вакцины», — поделился собеседник агентства. URA.RU направило запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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