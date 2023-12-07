Стало известно, почему произошла стрельба в школе Брянска

Одноклассники издевались над девочкой, устроившей стрельбу в брянской школе, пишет 112
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии происшествия в гимназии Брянска. В результате стрельбы пострадали пять человек.
«Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы», — сообщают правоохранительные органы, передает ТАСС. На данный момент пострадали пять человек, включая саму стрелявшую. Сообщается, что два человека погибли в результате происшествия.
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