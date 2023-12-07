Стало известно, почему произошла стрельба в школе Брянска

Одна из версий стрельбы в школе Брянска — конфликт школьницы с одноклассниками
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Одноклассники издевались над девочкой, устроившей стрельбу в брянской школе, пишет 112 Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии происшествия в гимназии Брянска. В результате стрельбы пострадали пять человек.

«Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы», — сообщают правоохранительные органы, передает ТАСС. На данный момент пострадали пять человек, включая саму стрелявшую. Сообщается, что два человека погибли в результате происшествия.

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Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии происшествия в гимназии Брянска. В результате стрельбы пострадали пять человек. «Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы», — сообщают правоохранительные органы, передает ТАСС. На данный момент пострадали пять человек, включая саму стрелявшую. Сообщается, что два человека погибли в результате происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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