Очевидцы рассказали об обстановке в школе Брянска в момент стрельбы

Очевидцы: во время стрельбы в Брянске весь класс держал дверь кабинета
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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Ученики гимназии совместными усилиями удерживали дверь кабинета гимназии, в которую проникла стрелявшая школьница. Восьмиклассница выстрелила мимо дверей.

«Дверь изнутри держали всем классом, чтобы ничего не случилось», — передает слова очевидцев RT. Там добавили, что восьмиклассница выстрелила мимо дверей и прошла дальше. Стрелявшая школьница опоздала на первый урок по биологии. Предполагается, что оружие она достала из своего портфеля и затем открыла огонь по двум одноклассницам, одна из которых погибла. Еще одного ученика, по словам очевидцев, она ранила на втором этаже, а затем поднялась на четвертый этаж, где покончила с собой.

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Ученики гимназии совместными усилиями удерживали дверь кабинета гимназии, в которую проникла стрелявшая школьница. Восьмиклассница выстрелила мимо дверей. «Дверь изнутри держали всем классом, чтобы ничего не случилось», — передает слова очевидцев RT. Там добавили, что восьмиклассница выстрелила мимо дверей и прошла дальше. Стрелявшая школьница опоздала на первый урок по биологии. Предполагается, что оружие она достала из своего портфеля и затем открыла огонь по двум одноклассницам, одна из которых погибла. Еще одного ученика, по словам очевидцев, она ранила на втором этаже, а затем поднялась на четвертый этаж, где покончила с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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