Очевидцы рассказали об обстановке в школе Брянска в момент стрельбы

Очевидцы: во время стрельбы в Брянске весь класс держал дверь кабинета

07 декабря 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Школу оцепила полиция Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Ученики гимназии совместными усилиями удерживали дверь кабинета гимназии, в которую проникла стрелявшая школьница. Восьмиклассница выстрелила мимо дверей. «Дверь изнутри держали всем классом, чтобы ничего не случилось», — передает слова очевидцев RT. Там добавили, что восьмиклассница выстрелила мимо дверей и прошла дальше. Стрелявшая школьница опоздала на первый урок по биологии. Предполагается, что оружие она достала из своего портфеля и затем открыла огонь по двум одноклассницам, одна из которых погибла. Еще одного ученика, по словам очевидцев, она ранила на втором этаже, а затем поднялась на четвертый этаж, где покончила с собой.

Ученики гимназии совместными усилиями удерживали дверь кабинета гимназии, в которую проникла стрелявшая школьница. Восьмиклассница выстрелила мимо дверей. «Дверь изнутри держали всем классом, чтобы ничего не случилось», — передает слова очевидцев RT. Там добавили, что восьмиклассница выстрелила мимо дверей и прошла дальше. Стрелявшая школьница опоздала на первый урок по биологии. Предполагается, что оружие она достала из своего портфеля и затем открыла огонь по двум одноклассницам, одна из которых погибла. Еще одного ученика, по словам очевидцев, она ранила на втором этаже, а затем поднялась на четвертый этаж, где покончила с собой.