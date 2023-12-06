06 декабря 2023

Путин посмертно наградил орденом Мужества жителя ХМАО, погибшего в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Президент России Путин посмертно наградил Виктора Попкова орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Указом президента России Владимира Путина вартовчанин Виктор Попков награжден орденом Мужества посмертно. Мужчина погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач, сообщает «Официальный Нижневартовск» в соцсети Вконтакте.

«Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Виктор Попков посмертно награжден орденом Мужества», — сообщает официальная страница городской администрации. Правительство ХМАО окажет всю необходимую поддержку семье военнослужащего.

Виктор Попков в 1999 году окончил Излучинский муниципальный Центр образования Нижневартовского района. С 2000 по 2002 годы служил в ВС РФ, после — в полиции. В 2018-м вышел на пенсию в звании прапорщика. Затем работал в детском саду №68 в Нижневартовске в составе хозяйственного отдела.

«В зоне специальной военной операции рядовой Виктор Попков нес службу в должности радиотелефониста отделения управления взвода управления гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части. Наш земляк встал на защиту мирного населения, с честью служил Родине», — сообщает «Официальный Нижневартовск.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простились с земляками, погибшими в зоне СВО. В селе Каменное простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря.

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Вартовчанин погиб при выполнении боевых задач
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Указом президента России Владимира Путина вартовчанин Виктор Попков награжден орденом Мужества посмертно. Мужчина погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач, сообщает «Официальный Нижневартовск» в соцсети Вконтакте. «Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Виктор Попков посмертно награжден орденом Мужества», — сообщает официальная страница городской администрации. Правительство ХМАО окажет всю необходимую поддержку семье военнослужащего. Виктор Попков в 1999 году окончил Излучинский муниципальный Центр образования Нижневартовского района. С 2000 по 2002 годы служил в ВС РФ, после — в полиции. В 2018-м вышел на пенсию в звании прапорщика. Затем работал в детском саду №68 в Нижневартовске в составе хозяйственного отдела. «В зоне специальной военной операции рядовой Виктор Попков нес службу в должности радиотелефониста отделения управления взвода управления гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части. Наш земляк встал на защиту мирного населения, с честью служил Родине», — сообщает «Официальный Нижневартовск. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простились с земляками, погибшими в зоне СВО. В селе Каменное простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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