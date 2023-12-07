СК завел уголовное дело после стрельбы в школе Брянска

07 декабря 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

После стрельбы в школе Брянска заведено уголовное дело, заявили в СК РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Уголовное дело было заведено Следственным комитетом (СК РФ) Российской Федерации по Брянской области в связи со стрельбой, произошедшей в одной из школ города Брянска. Об этом рассказали в СК РФ. «По факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Там добавили, что, согласно предварительным данным, 14-летняя девушка пронесла в школу помповое ружье и открыла огонь по своим одноклассникам. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, которые проводят комплекс следственных действий.

Уголовное дело было заведено Следственным комитетом (СК РФ) Российской Федерации по Брянской области в связи со стрельбой, произошедшей в одной из школ города Брянска. Об этом рассказали в СК РФ. «По факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Там добавили, что, согласно предварительным данным, 14-летняя девушка пронесла в школу помповое ружье и открыла огонь по своим одноклассникам. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, которые проводят комплекс следственных действий.