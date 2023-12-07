Министр Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим в школе Брянске

Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе Брянска было взято на контроль министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом рассказали в Минздраве РФ.
«Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске», — передает сообщение Минздрава ТАСС. Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска.
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