Происшествия Министр Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим в школе Брянске 07 декабря 2023 в 12:55 Размер текста - 17 + Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе Брянска было взято на контроль министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом рассказали в Минздраве РФ. «Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске», — передает сообщение Минздрава ТАСС. Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска. Оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе Брянска было взято на контроль министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом рассказали в Минздраве РФ. «Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске», — передает сообщение Минздрава ТАСС. Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям