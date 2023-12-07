Министр Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим в школе Брянске

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, мурашко михаил
Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим Фото:
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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе Брянска было взято на контроль министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом рассказали в Минздраве РФ.

«Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске», — передает сообщение Минздрава ТАСС. Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска.

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Оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе Брянска было взято на контроль министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом рассказали в Минздраве РФ. «Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске», — передает сообщение Минздрава ТАСС. Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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