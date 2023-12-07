Появилось видео момента начала стрельбы в школе Брянска

В школе Брянска произошла стрельба
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Появились кадры момента начала стрельбы в школе Брянска. Восьмиклассница пронесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие и выстрелила из него несколько раз.
На кадрах заметны люди, которые после начала стрельбы начали спасаться бегством. Число пострадавших увеличилось до пяти человек.
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