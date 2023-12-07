Происшествия Появилось видео момента начала стрельбы в школе Брянска 07 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 + В школе Брянска произошла стрельба Фото: Надежда Михеева/ТАСС новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Появились кадры момента начала стрельбы в школе Брянска. Восьмиклассница пронесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие и выстрелила из него несколько раз. На кадрах заметны люди, которые после начала стрельбы начали спасаться бегством. Число пострадавших увеличилось до пяти человек. Появились кадры момента начала стрельбы в школе Брянска. Восьмиклассница пронесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие и выстрелила из него несколько раз. На кадрах заметны люди, которые после начала стрельбы начали спасаться бегством. Число пострадавших увеличилось до пяти человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям