Появилось видео момента начала стрельбы в школе Брянска

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В школе Брянска произошла стрельба Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Появились кадры момента начала стрельбы в школе Брянска. Восьмиклассница пронесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие и выстрелила из него несколько раз.

На кадрах заметны люди, которые после начала стрельбы начали спасаться бегством. Число пострадавших увеличилось до пяти человек.

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Появились кадры момента начала стрельбы в школе Брянска. Восьмиклассница пронесла в образовательное учреждение огнестрельное оружие и выстрелила из него несколько раз. На кадрах заметны люди, которые после начала стрельбы начали спасаться бегством. Число пострадавших увеличилось до пяти человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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