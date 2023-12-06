06 декабря 2023

Санаторий «дочки» «Газпрома» из ХМАО вошел в число лучших здравниц Краснодарского края

Санаторий «Газпром трансгаз Сургута» получил приз конкурса курортов
© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, санаторий, бассейн, база отдыха
Санаторий «Газпром трансгаз Сургута» получил приз конкурса лидеров туриндустрии Фото:

Детский оздоровительный центр «Северянка», который принадлежит дочернему обществу «Газпрома» в ХМАО — «Газпром трансгаз Сургут» вошел в число призеров конкурса «Курортный олимп — 2023». Пресс-служба компании сообщила, что санаторий отметили в номинации «Лучшая детская здравница».

«Детский оздоровительный центр „Северянка“ ООО „Газпром трансгаз Сургут“ признан одним из победителей в номинации „Лучшая детская здравница“ краевого конкурса лидеров туристской индустрии в 2023 году — „Курортный олимп“. В конкурсе участвовали 400 здравниц Краснодарского края», — рассказали в пресс-службе.

Конкурс проводило Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Организаторы выбирали победителей в 23-х номинациях.

Санаторий «Газпром трансгаз Сургута» находится на Азовском море. В нем отдыхают дети работников «Газпром трансгаз Сургута». Также у компании есть ведомственная здравница «Факел», расположенная на побережье Черного моря.

Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания из Мегиона (ХМАО) ликвидирует санаторий в Абинске Краснодарского края. Учредителем оздоровительного учреждения выступает «Славнефть- Мегионнефтегаз».

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Детский оздоровительный центр «Северянка», который принадлежит дочернему обществу «Газпрома» в ХМАО — «Газпром трансгаз Сургут» вошел в число призеров конкурса «Курортный олимп — 2023». Пресс-служба компании сообщила, что санаторий отметили в номинации «Лучшая детская здравница». «Детский оздоровительный центр „Северянка“ ООО „Газпром трансгаз Сургут“ признан одним из победителей в номинации „Лучшая детская здравница“ краевого конкурса лидеров туристской индустрии в 2023 году — „Курортный олимп“. В конкурсе участвовали 400 здравниц Краснодарского края», — рассказали в пресс-службе. Конкурс проводило Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Организаторы выбирали победителей в 23-х номинациях. Санаторий «Газпром трансгаз Сургута» находится на Азовском море. В нем отдыхают дети работников «Газпром трансгаз Сургута». Также у компании есть ведомственная здравница «Факел», расположенная на побережье Черного моря. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания из Мегиона (ХМАО) ликвидирует санаторий в Абинске Краснодарского края. Учредителем оздоровительного учреждения выступает «Славнефть- Мегионнефтегаз».
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