Shot: отец устроившей стрельбу в школе Брянска задержан

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Полиция задержала отца, стрелявшей в школе Брянска девочки, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Задержан отец Алины, замешанной в стрельбе в школе Брянска. Им оказался 53-летний Дмитрий.

«Задержан отец Алины — 53-летний Дмитрий», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в настоящее время он находится под допросом сотрудников правоохранительных органов, которые пытаются выяснить, каким образом его дочь получила доступ к ружью и смогла причинить тяжелые ранения пятерым детям, убить одноклассницу и завершить свою жизнь. Отмечается, что накануне у задержанного был день рождения, передали в telegram-канале

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Задержан отец Алины, замешанной в стрельбе в школе Брянска. Им оказался 53-летний Дмитрий. «Задержан отец Алины — 53-летний Дмитрий», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в настоящее время он находится под допросом сотрудников правоохранительных органов, которые пытаются выяснить, каким образом его дочь получила доступ к ружью и смогла причинить тяжелые ранения пятерым детям, убить одноклассницу и завершить свою жизнь. Отмечается, что накануне у задержанного был день рождения, передали в telegram-канале
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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