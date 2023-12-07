Происшествия Shot: отец устроившей стрельбу в школе Брянска задержан 07 декабря 2023 в 13:13 Размер текста - 17 + Полиция задержала отца, стрелявшей в школе Брянска девочки, пишет Shot Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Задержан отец Алины, замешанной в стрельбе в школе Брянска. Им оказался 53-летний Дмитрий. «Задержан отец Алины — 53-летний Дмитрий», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в настоящее время он находится под допросом сотрудников правоохранительных органов, которые пытаются выяснить, каким образом его дочь получила доступ к ружью и смогла причинить тяжелые ранения пятерым детям, убить одноклассницу и завершить свою жизнь. Отмечается, что накануне у задержанного был день рождения, передали в telegram-канале Задержан отец Алины, замешанной в стрельбе в школе Брянска. Им оказался 53-летний Дмитрий. «Задержан отец Алины — 53-летний Дмитрий», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в настоящее время он находится под допросом сотрудников правоохранительных органов, которые пытаются выяснить, каким образом его дочь получила доступ к ружью и смогла причинить тяжелые ранения пятерым детям, убить одноклассницу и завершить свою жизнь. Отмечается, что накануне у задержанного был день рождения, передали в telegram-канале {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям