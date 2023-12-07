Shot: отец устроившей стрельбу в школе Брянска задержан

Полиция задержала отца, стрелявшей в школе Брянска девочки, пишет Shot
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Задержан отец Алины, замешанной в стрельбе в школе Брянска. Им оказался 53-летний Дмитрий.
«Задержан отец Алины — 53-летний Дмитрий», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в настоящее время он находится под допросом сотрудников правоохранительных органов, которые пытаются выяснить, каким образом его дочь получила доступ к ружью и смогла причинить тяжелые ранения пятерым детям, убить одноклассницу и завершить свою жизнь. Отмечается, что накануне у задержанного был день рождения, передали в telegram-канале
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